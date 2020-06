Uvolnění se týká železniční, autobusové i letecké dopravy. „Jsem rád, že situace konečně umožňuje všechny varianty dopravy a jsem přesvědčen, že i doprava do jiných zemí bude v nejbližších dnech povolena,“ uvedl na facebooku slovenský ministr dopravy Andrej Doležal.

Jde o okamžik, na který čekali dopravci. „RegioJet začne s postupným obnovováním provozu mezi Českou republikou a Slovenskem pravděpodobně ještě tento týden,“ sdělil mluvčí firmy Aleš Ondrůj. První vlakové spoje RegioJetu z Prahy do Košic a z Prahy do Bratislavy by podle něj měly vyjet v neděli.

„Na základě potvrzení vzájemné dohody s naším partnerem ZSSK jsme připraveni obnovit provoz vlaků mezi ČR a Slovenskem v úterý 9. června. Potvrzení očekáváme nejpozději během pátečního dopoledne,“ sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prozatím sdělila, že k obnovení spojů dojde příští týden.

Leo Express je podle mluvčího Emila Sedlaříka připraven opět vyjet na trasu Praha – Košice v týdnu od 15. června. „Konkrétní jízdní řád přizpůsobíme poptávce cestujících a zveřejníme jej v následujících dnech,“ doplnil Sedlařík.

Česká a slovenská vláda se dohodly na otevření hranic už od půlnoci na dnešek, to se ale netýkalo hromadné dopravy.

ČD obnoví spoje na Slovensko v pondělí

České dráhy ve spolupráci se svými zahraničními partnery obnoví do poloviny června většinu mezistátních spojů. Prodej jízdenek přes e-shop bude zahájen v průběhu příštího týdne. Dráhy dnes vydaly následující přehled návratu vlaků na mezinárodní linky.

Německo

Od 25. května byl částečně obnoven provoz linky Berliner Praha – Berlín třemi páry vlaků.

Od 14. června bude obnoven plný provoz linky Berliner Praha – Berlín – Hamburk/Kiel (kromě vlaků EC 172/173 Hungaria) a od 15. června také spojů ER/Sp v trase Cheb – Norimberk.

Linka Ex6 Západní expres Praha – Mnichov bude od 15. června z důvodu probíhající výluky na trati obnovena pouze v úseku Praha – Plzeň. Plné obnovení mezistátní dopravy v celé trase Praha – Mnichov se předpokládá v první polovině července, po ukončení prací na trati.

Slovensko

V pondělí 8. června bude vypraveno několik prvních spojů ve směru na Slovensko a plné obnovení mezistátního provozu všech denních dálkových vlaků mezi Českou republikou a Slovenskem bude následující den 9. června, jedná se o linky Metropolitan, Valašský expres, Ostravan, Fatra a o vlaky SC Pendolino Košičan. Zatím nebudou zavedeny noční spoje a vlak Railjet 284/285 Metropolitan Slovenská strela.

Rakousko

Od 15. června bude obnoven povoz vlaků Railjet Vindobona Praha – Vídeň – Štýrský Hradec a Jižní expres Praha – Linec. Obnovení spojů v relaci Polsko – Česko – Rakousko bude závislé na obnovení přeshraničního provozu do Polska. Do obnovení provozu jsou vlaky provozovány na našem území jako vnitrostátní v úseku Bohumín – Břeclav.

Polsko a Maďarsko

České dráhy v současné době čekají na potvrzení termínů obnovení provozu do těchto zemí od kooperačních partnerů v Polsku a Maďarsku.

Prodej jízdenek a rezervace



Prodej mezistátních jízdenek na e-shopu Českých drah na Slovensko bude spuštěn v průběhu pondělí a do ostatních zemí, kde je obnoven provoz od 14. resp. 15. června, bude zahájen v průběhu příštího týdne. Jízdenky dle běžného mezistátního tarifu jsou k dispozici na mezistátních pokladnách již nyní. Rezervace míst pro tyto mezistátní spoje bude spuštěna v příštích dnech.



S obnovením mezistátní dopravy budou ve vlacích v maximální možné míře zavedeny obvyklé služby, např. provoz restauračních vozů, přeprava jízdních kol atp., a to podle stanovených podmínek pro provoz těchto služeb v jednotlivých státech.