Naposledy se tak stalo v Plzni. Radnice prvního městského obvodu autům od června zakázala vjezd do ulice v čase před začátkem vyučování. „Mnozí rodiče vezli děti přímo až ke vchodu do družiny a v úzké uličce se otáčeli, a to klidně na chodníku, kudy chodí další děti,“ vysvětluje starostka městské části Helena Řežábová.

Ne všichni rodiče mají ovšem jinou možnost, jak dopravit potomka do školy. V menších obcích či satelitních oblastech měst chybí autobusová doprava. Umístěním zákazu vjezdu se navíc může situace ještě zkomplikovat. „Rodiče pravděpodobně začnou parkovat někde jinde. Paradoxně to může přinést ještě větší komplikace, protože dané místo může být ještě méně přehlednější,“ upozornil dopravní expert Roman Budský.

Radnice by podle něj měly přistupovat k problému komplexně. Tedy pokud už je nutné zakázat autům vjezd před školu, pak by zároveň měli ti, co nemají jinou možnost, být nasměrováni do jiné lokality.

Například v Praze, která je fenoménem mama taxi masivně postižena, řeší situaci takzvanými školními ulicemi. V čase, kdy děti míří do školy tu platí speciální dopravní režim. Mohou sem pouze cyklisté a pěší, děti tak nejsou ohroženy auty. V rámci projektu se pak odborníci snaží najít nejvhodnější řešení právě na zklidnění dopravy, najít alternativní místa k parkování či nabízet alternativní možnosti, jak dopravit dítě do školy.

„Zdravé město se pozná tak, že v něm potkáváte na ulicích děti. Pokud dětem neposkytneme takové prostředí, ve kterém se mohou samostatně a bezpečně pohybovat, nemůžeme se divit, že tráví čím dál tím více času u počítačů, chybí jim pohyb a bojují s nadváhou,“ vysvětlila koordinátorka programu Bezpečné cesty do školy Blanka Klimešová. Díky projektu už se zklidnila doprava na zhruba stovce míst v hlavním městě.

Náměstí plné aut

O zklidnění ranní situace se pokusí například i středočeský Rakovník. Přímo v centru města na Husově náměstí se totiž nachází základní i mateřská škola, ale také gymnázium. Každé ráno je náměstí plné aut. Řešením ale nemá být omezení vjezdu. „Chceme vybudovat takzvané K+R (Kiss and ride) parkoviště u kostela. Rodiče by nemuseli zajíždět až k budově školy,“ řekla mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Ne vždy je přitom nutná instalace zákazových značek. V Mladé Boleslavi bojují proti mama taxi osvětou. „Někdy opravdu stačí rodičům a dětem ukázat jinou možnost. A zároveň apelovat na to, že kdo jezdí hromadnou dopravou nebo chodí pěšky či jezdí na kole, není někdo, kdo nemá na to jezdit autem či že pochází z vyloučené lokality,“ dodal Budský.