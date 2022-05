Kolik dětských uprchlíků a v jakých věkových kategoriích je v Česku?

Celkem je to asi 109 tisíc dětí. Ve skupině tři až šest let je to necelých 19 tisíc, v kohortě šest až patnáct let kolem 68 tisíc a mezi patnácti a osmnácti lety je tu zhruba 22 tisíc Ukrajinců.