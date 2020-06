Jak byste charakterizovala Slevový týden?

Zkusila bych to třeba takto: Rekonstruujete bydlení? Chcete si pořídit něco nového do šatníku? Potřebujete aktuálně nějaký spotřebič nebo cokoliv jiného z elektra? Plánujete si pořídit nové či ojeté auto?

To bezesporu. Prozraďte, jak to bude fungovat?

Stačí si stáhnout slevovou kartu na speciálním webu slevy.denik.cz a vybrat oblast, kde chcete výhody využít. Slevy se dají čerpat i opakovaně, a to po celé republice.

Do kdy projekt potrvá?

Název zní Slevový týden, potrvá opravdu celý týden, tedy od pondělí 8. června až do neděle 14. června.

Je možné slevovou kartu půjčit i někomu jinému?

Ano, to je výhoda. Slevová karta je přenosná, můžete ji předat rodině či přátelům nebo jim doporučit stažení na webu slevy.denik.cz. Hlavní je, že nemusíte stříhat kupóny, starat se o ně v peněžence a navíc být omezeni jen na jedno jediné využití.

V čem je tenhle projekt oproti podobným jiný?

Nebojím se říct, že projekt je v jednom naprosto unikátní. My totiž zveřejníme slevovou nabídku nejen velkých celostátních partnerů, ale i menších regionálních či lokálních firem, které se chtějí prezentovat jen v rámci svého okresu. V tom je velké kouzlo projektu. K tomu využijeme 70 mutací Deníku a 70 mutací webu Deník.cz. Na webu bude k dispozici lehce ovladatelný konfigurátor v podobě mapky České republiky, který vám umožní navolit daný okres jako cíl vašich nákupů. Kromě slevových kupónů velkých firem vám to vyfiltruje i nabídky takzvaně od „vašich sousedů“. Postačí jen jedna jediná karta.

Proč by měla akce nalákat například mě?

Otázkou mi jdete skvěle naproti, zrovna jsem chtěla zmínit další výhodu projektu. Ostatní slevové akce podobného typu jsou většinou jen pro ženy, kdežto v tomto projektu si přijdou na své i muži. Slevový týden je doslova pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví. Jsem přesvědčena, že díky rozmanitosti slevových nabídek si přijde na své úplně každý, tedy nepochybuji, že i vy.

Kdo za projektem stojí?

Vydavatelství VLM a naši partneři. Naším společným cílem je především to, aby byl zákazník spokojený.