Fotoreportér Deníku Lukáš Kaboň zvítězil v prestižní kategorii Aktualita letošního ročníku Czech Press Photo. Jeho snímky zachycující loňskou tragickou střelbu v ostravské fakultní nemocnici obletěly svět a nyní je ocenila i porota nejvlivnější tuzemské fotografické soutěže.

Kaboň ve své kategorii porazil snímky zachycující soud se slovenským mafiánem Marianem Kočnerem a snímky z akce na Karlově mostě, kde došlo na z dnešního pohledu poněkud předčasné loučení s koronavirem.

Na hlavní cenu Czech Press Photo Kaboň nedosáhl. Fotografií roku se stal snímek Romana Vondrouše z ČTK, který zachytil muže procházejícího dezinfekční bránou.

„Fotografie roku má zobrazovat nejdůležitější téma uplynulého roku. Tou byla a stále je jednoznačně pandemie koronaviru. Asi každý očekával fotografii chodce s rouškou v prázdné Praze. Vítězný snímek však upozorňuje na současnou situaci trochu jinak a ve zkratce popisuje život, který nyní prožíváme. Účastník Národního průmyslového summitu 2020 konaného v Betlémské kapli prochází dezinfekční bránou. Výtvarně čistý obraz vyvolává pocity izolovanosti, únavy, rezignovanosti a obav. Klade otázky. Je toto norma? Součást nového běžného života? Jaká nás čeká budoucnost?“ shrnuje předseda poroty Joe Klamar.

„Shodou okolností vítězný snímek zachycuje vědce Tomáše Mikolova, světově uznávaného odborníka na vývoj umělé inteligence, který působí na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT,“ říká s potěšením rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

Czech Press Photo on-line

„Fotografii jsem pořídil 9. září 2020 v Betlémské kapli v Praze, kdy účastníci Národního průmyslového summitu museli projít dezinfekční bránou v souvislosti s epidemií koronaviru. Už při příchodu ke vstupu do Betlémské kaple mě tato scéna zaujala. Začal jsem rychle fotografovat příchozí, protože do začátku konference zbývalo pouze pár minut a většina účastníků již byla v sále. Dvě dezinfekční brány stály těsně za dveřmi a zrovna v tu chvíli do nich pronikal i sluneční svit, který v kombinaci s proudící dezinfekcí dotvořil zajímavou světelnou atmosféru. Měl jsem štěstí, že muž zachycený na snímku, jako jeden z mála příchozích, neměl nasazenu roušku a v jeho tváři se značily jakési odevzdané emoce a únava z této nelehké doby, kterou všichni procházíme,“ popisuje vznik fotografie Roman Vondrouš.

Kvůli pandemii koronaviru bylo nutné místo plánovaného ceremoniálu vyhlásit výsledky 26. ročníku Czech Press Photo on-line. Ty jsou uveřejněny podle plánu na webových stránkách Czech Photo a sociálních sítích. Společně s hlavní cenou soutěže – Fotografií roku – byly vyhlášeny výsledky v jednotlivých kategoriích. Mezinárodní porota vybrala vítěze z více než pěti tisíc snímků od 288 autorů. Výstava vítězných a dalších vybraných fotografií 26. ročníku soutěže Czech Press Photo se uskuteční v prostorách Národního muzea na jaře příštího roku.