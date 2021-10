Ceny stavebních materiálů vzrostly za poslední rok o desítky procent. A krátce před volbami se do řešení svízelné situace začala vkládat i vláda. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) navrhuje přesunout stavební materiál z 21 procentní sazby DPH na 15 procent. O tomto kroku, který by měl také snížit stejným způsobem daň u stavebních prací, už jednala se stranickou kolegyní a ministryní financí Alenou Schillerovou. U daně na stavební materiál totiž musí být shoda i v rámci Evropské unie. Do voleb tak ke snížení daně nenastane.

Ministryně chce snížit daň na stavební materiál | Foto: Shutterstock

“Jelikož se jedná o harmonizovanou daň, tak na to musí být shoda napříč celou Evropu. Paní ministryně Schillerová tento návrh podporuje. Teď však záleží, jak se k tomu postaví EU. Ale jelikož je to celoevropský problém, tak si nemyslím, že by to neprošlo. A byla bych ráda, kdyby se o tom rozhodlo ještě do konce letošního roku, tedy před začátkem další stavební sezóny. Určitě by to materiál zlevnilo,” řekla na dotaz Deníku Dostálová.