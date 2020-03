ON-LINE ke koronaviru ZDE

Nově (od středy 25. března) budou mít lidé nad 65 let v obchodech nad 500 metrů čtverečních možnost přednostně nakupovat mezi 8 až 10 ráno (dosud to bylo 7 až 9). Stále přitom platí, že senioři mohou nakupovat i jindy, ale tento čas je určen výhradně pro ně. Stejně tak je určen pro držitele průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytný doprovod. Včera to potvrdil ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

V menších obchodech do 500 metrů, tedy např. i ve venkovkých konzumech, nebudou přednostní seniorské hodiny vůbec zavedeny. „Postrádá to tam smysl,“ uvedl Havlíček s tím, že senioři v menších obchodech mají být aspoň přednostně obslouženi.

Obchodníci hovoří o zmatku

Jenže hodinové posunutí se „seniorské otevírací doby“ se příliš nelíbí obchodníkům. Podle nich opět zavládne zmatek. Hned po ránu jsou obchody dezifikovány a jsou pro seniory „nejvhodnější“.

„Dosavadní doba, se začátkem v 7.00 hodin, přitom poskytovala maximální možnost ochrany nejohroženější věkové skupině. Senioři přicházeli do právě otevřených, čistých a vydezinfikovaných obchodů a nepotkávali se tam s žádnou další skupinou obyvatel,“ stěžuje si prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Ministr Havlíček ale uvedl, že k další změně otevírací doby se vláda rozhodla i na základě „tisíců vzkazů“, které od nespokojených lidí přišly. Obchodníci se přesto bojí komplikací.

„Opět se tak může opakovat situace, že zákazníci, kteří přijdou do obchodů před osmou hodinou, nestačí nakoupit,“ míní Prouza. Zkušenosti z víkendu pole něj ukazují , že naprostá většina zákazníků dodržuje pravidla zakrývání obličeje. Přesto se stále objevují někteří nezodpovědní lidé, kteří pravidla ignorují. V takových případech se obchodníci obracejí především na obecní či městskou policii, někdy se jim ale dostane reakce, že to pro ně není priorita.