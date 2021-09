U něj hodlal zůstat tak dlouho, dokud nebude vyveden. K čemuž po přerušení schůze nakonec došlo. Sněmovna hned v úvodu debaty na návrh TOP 09 zkrátila poslancům možnost vystupování na dvakrát deset minut.

"Budu tu sedět nebo stát, dokud mě policie nevyvede,“ řekl Volný. Během nařízené pauzy ještě stačil poničit místo předsedajícího, poté ho odvedla ochranná služba. To dokumentovali i jeho kolegové ze sněmovny, kteří sdíleli na twitteru fotky.

"Práce výtržníka, který znesvětil tradiční místo české demokracie, kde byla vyhlášena československá republika a československá ústava. Násilím a totalitním metodám nelze ustoupit ani o milimetr," okomentoval na twitteru Volného řádění předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Vyostřená debata

Poslanec KSČM Jiří Valenta ohledně Lipovské řekl, že jde o pokus o destrukci televizní rady.

Zákon o České televizi stanoví mimo jiné to, že člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích ani nesmí při výkonu své funkce v radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů.

Podle navrhovatelky tohoto bodu, poslankyně z klubu TOP 09 Olgy Sommerové (LES), propaguje Lipovská vyhraněný politický názor a velkou část aktivit projevovala už před svým angažmá v hnutí Volný blok, když vykonávala funkci v Institutu svobody a demokracie. "Domnívám se, že tímto jednoznačným krokem naplnila výše zmíněný paragraf a ztratila definitivně svoji nestrannost a nezávislost,“ řekla Sommerová. "Je tak naprosto zřejmé, že svým celkovým jednáním porušuje zákaz platný pro člena Rady České televize, podle zákona o České televizi," dodala.

Patrik Nacher (ANO) řekl, že odvolání podpoří. Zdůraznil ale, že je třeba znát celý kontext. Varoval před tím, že v radě bude chybět už šest členů, a vyčítal opozici to, že blokuje volbu nových členů. Valenta řekl mimo jiné, že nepatří k urputným sympatizantům Lipovské, ale jde mu o to, aby se zachovala akceschopnost Rady ČT do řádných voleb. Také jeho stranický kolega Zdeněk Ondráček řekl, že pro odvolání Lipovské hlasovat nebude, protože pro to nemá důvod, dokud neuvidí porušení zákona.

"Paní Lipovská porušila zákon o České televizi tím, že působí ve prospěch politického hnutí, a to má jako členka Rady Česká televize zakázáno, působí ve prospěch, nemusí být členem, nemusí mít funkci,“ tvrdila Sommerová. Volný to ale odmítl. "Pouhá kandidatura není působením ve prospěch té strany,“ prohlásil. Také vyčetl členům volebního výboru, že neumožnili Lipovské se zúčastnit jeho jednání, kde se hlasovalo o návrhu na její odvolání. Na výbor dorazila skupina příznivců Volného bloku včetně Lipovské, kteří si ani po výzvách místopředsedy výboru Aleše Juchelky (ANO) nenasadili roušky. Výbor proto poté přesunul své jednání do jiné místnosti. Sommerová také řekla, že Lipovskou výbor řádně pozval na schůzi, kde měla 20 minut na to, aby si nasadila roušku, ale neučinila tak.

Sommerové se zastal exministr spravedlnosti a poslanec ODS Pavel Blažek. "Zatímco tvé filmy se budou promítat ještě za 100 let, o mnoha z těch, kteří na tebe teď útočí, se možná nebude mluvit už za 14 dnů," řekl jí po vystoupení komunistického poslance Valenty, podle něhož Sommerová se svým svazem usilovala o monopol na vybírání Rady ČT.

Radu jako celek odvolala sněmovna v lednu 2001 během tehdejší krize kolem České televize. Poslanci nejprve konstatovali, že ČT neplní své veřejnoprávní poslání dané jí zákonem, a dalším hlasováním pak definitivně odvolali šest členů rady, kteří v tomto orgánu z původních devíti radních zbyli. Už dříve totiž odešli dva radní nominovaní ČSSD a jeden, kterého navrhla Unie svobody. V prosinci 2003 pak v Radě ČT po rozhodnutí poslanců musel skončit tehdejší předseda Obce spisovatelů Ivan Binar. Toho odvolali na návrh místopředsedy mediální komise Petra Plevy (ODS) kvůli tomu, že působením v čele spisovatelské obce porušoval jedno z ustanovení zákona o ČT.