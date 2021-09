Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí našel tři porušení zákona v prezidentské kampani Miloše Zemana před volbami v roce 2018. Zeman tehdy prezidentskou funkci obhajoval. Předvolební kampaní byly podle úřadu i tehdejší prezidentovy výjezdy do krajů, řekl ČTK vedoucí kontrolní skupiny Tomáš Hudeček. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček považuje rozhodnutí úřadu za bizarní, nemístně politické a ne za odborné. Dohledový úřad má možnost uložit pokutu 10 až 100 tisíc korun. Prezident ale podle Hudečka disponuje celou řadou imunit, včetně správněprávní imunity, takže řízení o uložení pokuty zahájit nelze.

Český prezident Miloš Zeman | Foto: ČTK

"Nejzávažnější porušení pravidel kampaně spatřujeme ve výjezdech do krajů, kdy došlo k využití funkce prezidenta republiky k vedení předvolební kampaně. Prezident to rozporoval, že žádnou kampaň nevedl, nicméně podle názoru úřadu část každého toho výjezdu do kraje naplňovala rysy volební kampaně," uvedl Hudeček.