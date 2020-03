/Z UZAVŘENÉHO MĚSTA LITOVEL PÍŠE REDAKTOR DENÍKU JIŘI FIŠARA/ Každý den zažijeme něco, o čem si musíme říct, že by nás to v životě nenapadlo. Třeba včera večer. Po sídlišti nám mezi paneláky pobíhal starosta, vykřikoval povzbuzující hesla a lidé na balkonech mu tleskali jako o život. Za normálních okolností naprosto bizarní komická představa.

Foto: Deník

Jenže kontext života v uzavřené oblasti tomu dává najednou úplně jinou podobu. Nad hesly jako „Společně to dáme, Litoveláci“, která vykřikoval do tmavého chladného větrného večera, bychom se jindy jen ušklíbli. Teď to nějakým záhadným podivným způsobem fungovalo.