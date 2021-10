Bude to debata nejen o Andreji Babišovi, ale také o něm. Evropský parlament bude ve středu řešit dokument Pandora Papers. O něm v neděli a v pondělí informovaly mnohé klíčové evropské a americké sdělovací prostředky, včetně britské BBC, či německé veřejnoprávní televize ARD. Babiš měl podle něj zakoupit před daňové ráje nemovitosti ve Francii za 400 miliónů korun.

Evropský parlament dlouhodobě řeší daňové úniky evropských politiků, ale i velkých společností prostřednictvím často fiktivních společností v daňových rájích.

Dokument Pandora Papers, který odhaluje tyto a podobné praktiky u stovek bývalých či současných politiků, mnohých i ze zemí Evropské unie, je z pohledu europoslanců dalším důvodem, proč zvýšit snahu o ukončení této praxe. Jejím důvodem bývá často obcházení placení daní, či ukrývání majetku získaného korupcí či zneužíváním politických funkcí.

Německý europoslanec FDP žádá Babiše o vysvětlení

Pro zařazení mimořádné debaty na tuto středu hlasovali poslanci různých frakcí. Andrej Babiš bude tady ve Štrasburku jedním z nejvíce probíraných jmen – i proto, že je jediným premiérem členské země EU, jež je ve funkci a který se na seznamu Pandora Paper objevil.

Velmi tvrdá slova vůči Babišovi volil europoslanec za německé liberály (FDP) Moritz Körner. „Tato věc se musí velice rychle vysvětlit,“ uvedl Körner pro německou rozhlasovou stanici Deutschlandfunk. „Několik dní před volbami je i v zájmu samotného Babiše, aby se celá věc co nejrychleji vyřešila,“ uvedl europoslanec FDP. Tato strany se pravděpodobně stane významnou součástí nové německé vlády.

Pokud by se tak nestalo a Babiš by nedokázal své kroky zmíněné v Pandora Papers může dojít i k jednání o vyloučení europoslanců ANO z liberální frakce Renew - podobně, jako byl k odchodu z Evropské lidové strany před časem donucen Fidesz Viktora Orbána.

Některé europoslance Renew pobouřila přitom už dříve jak účast Orbána na Babišových předvolebních akcích v Ústí nad Labem, tak prohlášení českého premiéra pro Deník, že by Evropský parlament chtěl zrušit.

Piráti: Babiš ukazuje, proč je třeba zamezit daňovým rájům

Debatu o Pandora Papers přivítala včera frakce Zelených v Evropském parlamentu a v jejím rámci také její čeští členové, europoslanci za Pirátskou stranu. „Ve středu odpoledne budeme kauzu řešit také v Evropském parlamentu, očekávám, že na dalším plenárním zasedání vydáme rezoluci,“ uvedl pro Deník europoslanec Mikuláš Peksa .

„Obecně je nezbytná evropská spolupráce, aby bylo možné sledovat konečné příjemce zisků z firem působících v Evropě. Současný stav postrádá transparentnost a brání nám v identifikaci střetů zájmů, daňových úniků a podvodných schémat obecně. Proto jsme již vyzvali Evropskou komisi k tomu, aby navrhla odpovídající opatření. Případ Andreje Babiše musí být řádně prošetřen a příkladně potrestán," dodal Peksa.

Podobné stanovisko vyjádřil i místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja: "Už dává smysl, proč tak urputně pan premiér bojuje proti většinovému hlasování v Radě. Proč si vymýšlí nesmysly, jako je ztráta suverenity, a napadá tím soustavně Piráty. Většinový systém by pomohl vyřešit právě také obrovský problém s daňovými ráji. Problém, kvůli kterému přichází Česko o desítky miliard ročně na daních. Chápu, pro Andreje Babiše, podnikatele, by to nebyl moc výhodný krok. Možná další kauzy už nikoho nepřekvapí, ale nesmíme se s nimi smířit."

Také europoslankyni za ANO Martinu Dlabajovou nenechal skandál kolem Andreje Babiše chladnou. "Určitě to jsou zjištění, která si žádají vysvětlení a prošetření," uvedla pro Deník.