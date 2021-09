Záchranáři pak s turisty znovu vystoupali na vrchol hory a pak začali sestup po obvyklé cestě. Následovně byli čeští turisté, kteří trpěli mírným podchlazením, převezeni do údolí policejní helikoptérou.

Čtveřice turistů ve věku 26 až 31 let vystoupala na Grossglockner v průběhu soboty. Kvůli velkému počtu turistů při sestupu využili alternativní trasu. Na ní však ve výši 3600 metrů nad mořem zapadli do sněhu a ledu.

Na nejvyšší hoře Rakouska Grossglockner museli záchranáři v sobotu večer a dnes ráno poskytnout pomoc čtveřici turistů z České republiky. Informovala o tom agentura APA. Turisté se dostali do nesnází při sestupu z vrcholu hory. Neutrpěli žádná zranění, po návratu do údolí byli ale vyčerpaní a dva trpěli mírným podchlazením.

