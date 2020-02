Bilance vzrostla poté, co úřady provincie Chu-pej oznámily, že v pátek zemřelo dalších 45 lidí nakažených novým typem koronaviru. Provincie, ve které leží i město Wu-chan, rovněž potvrdila, že v pátek zaznamenala 1347 nových případů nákazy. Celkový počet lidí nakažených v provincii tak dosáhl 7153. Jednoho mrtvého ohlásilo také město Čchung-čching, které leží více než 700 kilometrů západně od Wu-chanu. Celkový počet obětí viru v Číně se tak vyšplhal na 259.

Třiatřicet nových obětí zaznamenaných v pátek připadá na samotnou provinční metropoli Wu-chan. Celkově si ve městě odříznutém od okolního světa koronavirus vyžádal již 192 mrtvých.

Nový typ koronaviru se z Wu-chanu rozšířil do řady velkých čínských měst. Tchien-ťin, který leží nedaleko Pekingu, dnes oznámil, že až do odvolání zůstanou ve městě uzavřené všechny školy a podniky, jejichž provoz není nezbytně nutný.

Provincie Chu-pej je epicentrem nákazy, která se již rozšířila do více než dvaceti zemí světa. V Evropě jsou to Francie, Německo, Británie, Finsko, Itálie, Švédsko a Španělsko. V pátek první dva případy oznámilo Rusko, nemocní jsou však z asijské části země. V Česku se zatím nákaza nepotvrdila.

Spojené státy, které už rovněž mají několik potvrzených případů, v pátek kvůli epidemii nového typu koronaviru vyhlásily stav zdravotní nouze. Už ve čtvrtek vyhlásila globální stav zdravotní nouze Světová zdravotnická organizace (WHO).

Nový virus, označovaný jako 2019-nCoV, podle lékařů vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním). Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání.

Ruské úřady nedovolily přistát speciálu s Němci z Wu-chanu

Ruské úřady podle serveru listu Bild nedovolily v Moskvě přistát speciálu německé armády, který evakuuje Němce z čínského Wu-chanu. Stroj tak bude muset dotankovat v Helsinkách, kde se také obmění posádka. Tuto informaci na svém webu potvrdila i německá armáda.

Na letadlo, na jehož palubě je podle Bildu 144 lidí, už v Moskvě čekala čerstvá posádka, která by ho dopravila zbytek cesty do Frankfurtu nad Mohanem. Ruské úřady nakonec ale stroji povolily jen přelet nad územím země, nikoliv přistání v Moskvě, s tím, že zde není dostatečná kapacita. Berlín to ale podle Bildu považuje jen za výmluvu.

Berlín toto tvrzení ale podle Bildu považuje jen za výmluvu. Krampová-Karrenbauerová na tiskové konferenci v Bonnu poznamenala, že o důvodech ruského rozhodnutí bude ještě určitě v týdnu jednat s německou diplomacií.

Kvůli nečekané situaci hledalo Německo v noci náhradní trasu, a volba nakonec padla na finskou metropoli, kam už posléze odletěli další náhradní piloti. Stroj s evakuovanými tam podle fotografií zveřejněných německým ministerstvem obrany přistál kolem poledne.

Ve Frankfurtu je letadlo očekávané odpoledne. Evakuovaní pak stráví dva týdny v izolaci v kasárnách na letecké základně Germersheim ve spolkové zemi Porýní-Falc, asi 100 kilometrů jižně od Frankfurtu. "Chceme jim tam čas udělat tak jednoduchý a příjemný, jak jen to bude možné," podotkla Krampová-Karrenbauerová.

Ministr zdravotnictví Jens Spahn zase zdůraznil, že nikdo z evakuovaných neměl před startem symptomy nákazy. Přesto je podle něj 14denní izolace z preventivních důvodů nutná. Inkubační doba koronaviru může být totiž právě až dvoutýdenní.

V Německu se zatím nákaza prokázala u sedmi lidí, všichni jsou podle Spahna ve velmi dobrém zdravotním stavu.

Austrálie a Vietnam nebudou vpouštět cizince cestující z Číny

Austrálie bude kvůli epidemii nového koronaviru odmítat vstup do země všem cizincům přicházejícím z kontinentální Číny. Oznámil to dnes australský premiér Scott Morrison. Vietnam přerušil letecké spojení s Čínou a přestal vydávat víza cizincům, kteří Čínu v poslední době navštívili. Mezitím pokračují evakuace z centra nákazy, jímž je čínské město Wu-chan. V příštích dnech chce své občany přepravit do vlasti Thajsko. Británie oznámila, že stahuje některé své pracovníky na velvyslanectví a konzulátech v Číně. Společnost Apple zavřela všechny své oficiální obchody v kontinentální Číně.

Australský premiér Scott Morrison uvedl, že kvůli rostoucí hrozbě nákazy Austrálie ode dneška odepře vstup všem cizím státním příslušníkům cestujícím z kontinentální Číny, bez ohledu na to, zda přicestují přímo nebo s přestupem. Australští občané a stálí rezidenti mají být po dobu 14 dnů po návratu v karanténě. Pro australské občany cestující do Číny pak bylo zvýšeno varování na nejvyšší stupeň. Australané by tak nejlidnatější zemi neměli vůbec navštěvovat.

Podobné opatření vyhlásily už v pátek USA. Kvůli stavu zdravotní nouze tamní úřady zabrání vstupu do země cizincům, kteří v posledních 14 dnech navštívili Čínu. Vietnam dnes oznámil, že rovněž vyhlásil stav zdravotní nouze a zastavuje všechny lety z Číny a do Číny. Vietnamská vláda rovněž uvedla, že přestane vydávat víza cizincům, kteří v posledních dvou týdnech navštívili Čínu. Některé vietnamské aerolinky už předtím oznámily, že ode dneška přerušují spoje s Čínou.

Australský letecký dopravce Qantas Airways pozastaví obě své přímé linky do Číny, do Pekingu a Šanghaje, od 9. února do 29. března. Rovněž uzbecká vláda dnes nařídila národnímu dopravci přerušit všechny lety z Číny a do Číny. Turkmenská společnost Turkmenistan Airlines ruší lety do Pekingu a zpět.

Infekce se kromě Číny už objevila v nejméně 25 dalších zemích, které hlásí dohromady přes 130 případů. Během čtvrtka a pátku své první infikované novým koronavirem oznámily Rusko, Británie, Švédsko a Itálie. V ČR se zatím nákaza nepotvrdila.

Thajská vláda dnes oznámila, že "v řádu dní" evakuuje svých až 182 občanů z epicentra epidemie. Právě Thajsko je přitom patří s 19 potvrzenými nakaženými mezi nejpostiženější země mimo Čínu.

Evakuace cizinců z Číny

Své občany už z Wu-chanu evakuovaly například Spojené státy, Japonsko, Německo, Británie či Francie. Pětici českých občanů, kteří mají zájem o evakuaci z Číny, do Česka úřady přepraví ve spolupráci s Francií. Do Prahy by je měl v neděli dopravit z Bruselu vojenský speciál. Po vyšetření v pražské Nemocnici Na Bulovce stráví dva týdny v karanténě.

Británie stahuje část zaměstnanců ze své ambasády a konzulátů v Číně. "V případě, že se situace dál zhorší, schopnost britského velvyslanectví a konzulátů poskytovat pomoc britským občanům v Číně může být omezena," uvedla britská vláda.

Cizinci Čínu hromadně opouštějí. "Nechci jít do místní nemocnice s bolením v krku, jenom abych chytila něco jiného," cituje agentura Reuters Češku Veroniku Krubnerovou, která pobývá ve městě Tchien-ťin a také zvažuje opuštění Číny i se svou 21měsíční dcerkou.

Technologický gigant Apple dnes oznámil, že se rozhodl uzavřít všechny své oficiální obchody v kontinentální Číně do 9. února. Společnost agentuře AFP sdělila, že tak činí "na základě posledních doporučení hlavních zdravotnických expertů".

Severokorejský vůdce Kim Čong-un zaslal svému čínskému protějšku Si Ťin-pchingovi telegram s projevem soustrasti v souvislosti s epidemií a zároveň vyjádřil přesvědčení, že pod vedením prezidenta "strana, vláda