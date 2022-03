Vysoké pokuty. Zákazy vstupu do hotelů, posiloven. Další a další země vymýšlejí nejvhodnější způsob, jak ovlivnit váhající spoluobčany, aby se nechali naočkovat. Ačkoliv tempo vakcinací v řadě zemí pomalinku zrychluje, vlády chtějí mít jistotu, že se na cestě ke kolektivní imunitě jako nepřekonatelná překážka neobjeví nechuť, strach či dokonce občanská neposlušnost. Úřednická kreativita je v tomto ohledu nezměrná.

Indonésie hodlá neochotné občany trestat. Vláda už deklarovala, že pokuta za odmítnutí očkování bude 356 dolarů (necelých osm tisíc korun). Nejedná se o nějakou bagatelní částku, je vyšší než místní mediánová penze. Jakarta k takto drakonickým pokutám ale nepřistupuje bezdůvodně. Z celostátního průzkumu agentury Mujani Research and Consulting totiž vyplynulo, že pouze 37 procent obyvatel je rozhodnuto se nechat očkovat proti covidu, 17 procent si dokonce bylo jistých, že tak učinit v žádném případě nehodlá.

„Tyto sankce budou posledním kamínkem k naklonění spoluobčanů k vakcinaci,“ řekla Siti Nadia Tarmizi z ministerstva zdravotnictví agentuře Reuters.

Ani v Jižní Koreji se lidé do očkování příliš nehrnou. Podle tamních průzkumů se chce nechat očkovat necelá polovina Korejců. Ta druhá půlka hodlá „monitorovat situaci“, píše The Wall Street Journal (WSJ). Vakcinace v zemi začala teprve minulý týden, Soul má v plánu do listopadu naočkovat 70 procent populace.

Korejská vláda má ale jiný způsob motivace spoluobčanů. Pokud se nezaregistrují ihned do systému, když na ně podle harmonogramu přijde řada, automaticky budou přesunuti až na úplný konec pořadníku. „Žádáme vás: Věřte nám. A přihlaste se k očkování,“ apeloval před startem premiér Chung Sye-chyun. Experti nevylučují, že v následujících dnech i zaměstnavatelé, školy a další instituce vytvoří vlastní pravidla týkající se vakcinací.

V Singapuru budou ještě přísnější. Tam vláda dokonce hrozí, že nebude dávky pro osoby, které odmítají očkování, nadále rezervovat. Prostě o ně přijdou.

Komplikace při cestování

V Izraeli sází vláda pro změnu na zákazy a příkazy. V minulém týdnu ohlásila, že osoby, které se nenechají očkovat, budou mít zakázaný vstup do hotelů, posiloven a některých synagog. Do budoucna pak Tel Aviv plánuje, že takovým občanům zkomplikuje i cestování – po návratu půjdou do karantény. Izraelské ministerstvo zdraví potvrzuje rozhodnutí: „Jdeme dopředu. Ale ti, kteří se nechtějí nechat očkovat, ti zůstanou vzadu.“ Jak připomíná WSJ i Evropská unie a Austrálie uvažují nad restrikcemi pro cestovaní neočkovaných osob.

Brazilský nejvyšší soud už podle Reuters potvrdil, že osobám, které se nechtějí očkovat, je možné zakázat pobyt na některých místech a účast na veřejném životě. Brazilci jsou ale rebelové. Sice zásadně protestují proti povinnosti se nechat vakcinovat, zároveň ale přes 72 procent Brazilců starších 75 let v průzkumu agentury Ipsos deklarovalo, že se píchnout určitě chtějí nechat.

Výše uvedený průzkum agentury Ipsos byl proveden v patnácti zemích a právě brazilští senioři projevili největší ochotu pro vakcinaci. Hned za nimi se umístili Britové a Mexičané. Nejmenší entuziasmus projevili Rusové – očkovat se chce nechat jen 17 procent starších 65 let. Ve skupině zemí s nejmenší ochotou pak byli ještě Japonci (19 procent) a Francouzi (31 procent). Ve všech zemích má pak nejméně jedna pětina obyvatel z očkování obavy – především z vedlejších účinků a z příliš zbrklého vývoje vakcín.

Experti ale vlády před přílišnou přísností varují. Zákazy a pokuty podle nich nikdy nefungovaly stoprocentně. Dokonce mohou mít opačný efekt. Světová zdravotnická organizace již uvedla, že povinné očkování může velkou část lidí znechutit. „Vždy – i v problematice veřejného zdraví - zabírá odměna, ne hrozba klackem,“ řekla pro WSJ Ranit Mishoriová, poradkyně organizace Lékaři pro lidská práva (PHR).