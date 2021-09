Živel udeřil pět minut před polednem místního času (18:55 SELČ) na přístavní město Port Fourchon, které leží několik desítek kilometrů od New Orleans. Silný vítr začal některé části pobřeží Louisiany pustošit už dnes ráno a zhruba 300 tisíc odběratelů zůstalo bez elektřiny, uvedla stanice CNN.

Before and after security camera footage from Fire Station #12 in Delacroix within a 1 hour time span. #idahurricane #HurricaneIda #Hurricane #Category4 pic.twitter.com/9PL8V9KySA — St. Bernard Parish (@StBGov) August 29, 2021

"Bude to mnohem silnější bouře, než jaké tady obvykle vídáme, a popravdě, pokud by někdo připravil nejhorší scénář úderu hurikánu na Louisianu, tak by se to hodně podobalo tomu, co teď vidíme," řekl agentuře AP guvernér státu Louisiana John Bel Edwards.

"Ida bude zajisté silnější než Katrina," uvedl odborník na hurikány z Miamské univerzity Brian McNoldy. Podle meteorologů se rychlost větru v hurikánu zvýší až na 250 kilometrů v hodině, což je jen těsně pod pátou a nejvyšší kategorií hurikánu na Saffirově-Simpsonově škále. Úřady ale věří, že díky rozsáhlým investicím do protipovodňové infrastruktury budou dopady živlu menší než v roce 2005.

Vlády ve státech Louisiana a Mississippi vyhlásily nouzový stav a radnice New Orleans v pátek nařídila povinnou evakuaci některých částí města. Úřady obyvatele vyzvaly, aby buď opustili své domovy, nebo aby je řádně zabezpečili a schovali se na nejbezpečnější místo. Doporučily jim, aby si vytvořili zásoby na tři dny. "Prvních 72 hodin je na vás, záchranáři se k vám v prvních třech dnech dostanou jen těžko," řekl Collin Arnold z neworleanského střediska pro mimořádné události. V některých městech úřady zakázaly noční vycházení, uvedla agentura DPA.

Americký prezident Joe Biden dnes ve Washingtonu navštívil hlavní sídlo Federální agentury pro řešení krizových situací (FEMA), která má v oblasti hurikánu 500 pracovníků. Díky vyhlášení nouzového stavu má FEMA rozsáhlé pravomoci v koordinaci pomoci. Biden řekl, že hurikán ohrožuje lidské životy a pravděpodobně způsobí obrovské škody. Obnova dodávek elektřiny by v některých oblastech mohla trvat i týdny, dodal.

Kvůli hurikánu se prakticky zastavila těžba ropy a zemního plynu v amerických vodách Mexického zálivu. Ztrátu těžaři odhadují na 1,74 milionu barelů denně. Odborníci se obávají dopadu hurikánu na ropnou infrastrukturu a na rafinerie v oblasti. Společnosti Colonial Pipeline, která je největším provozovatelem potrubní sítě na přepravu ropných produktů ve Spojených státech, přerušila dodávky pohonných hmot z Houstonu do Greensboro v Severní Karolíně. Zásoby jsou nadále k dispozici v terminálech na jihovýchodě USA. Svůj rafinerský komplex Alliance na pobřeží Belle Chasse už v sobotu odstavila společnost Phillips 66, zatímco těžební společnost ExxonMobil omezila činnost své velké rafinerie v Baton Rouge.

Hurikán Ida udeřil přesně 16 let po hurikánu Katrina, který si ve stejné oblasti vyžádal více než 1880 obětí na životech a způsobil rozsáhlé materiální škody. Podle meteorologů byla Katrina o stupeň slabší než Ida. Vláda v Louisianě ale doufá, že hurikán napáchá menší škody a vyžádá si i méně obětí na životech díky rozsáhlým investicím do protipovodňové infrastruktury, které stát Louisiana a město New Orleans provedly po roce 2005.

Do Mexika dorazil hurikán Nora

K západnímu pobřeží Mexika dorazil hurikán Nora, který podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) může ve státě Jalisco způsobit bleskové povodně a sesuvy půdy. Hurikán je v oblasti Tichého oceánu nyní na pětistupňové škále síly hurikánů na nejslabším stupni jedna a provází ho vítr o rychlosti 129 kilometrů v hodině. Videa na sociálních sítích ukázala, jak živel kácel stromy a jak silný déšť rychle zaplavil ulice, uvedla agentura Reuters.