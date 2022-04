„Vyzýváme všechny, kteří podporují kroky našeho prezidenta a ruské armády, aby se zapojili do vytváření a šíření pravdivého obsahu!“ stojí v prohlášení na ruské webové stránce Zanami Pravda. A zdá se, že to funguje. Tato a podobné výzvy skutečně burcují obyčejné Rusy. Částečně se podle serveru Sky News do informační války zapojilo už na 28 tisíc z nich.