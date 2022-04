Tato diskuse se rozvinula také kolem výše uvedeného příspěvku mariupolských „mariňáků“, který byl zveřejněn na facebookovém profilu brigády v pondělí 11. dubna ráno a ještě týž den ho zpochybnil mariupolský místostarosta Sergej Orlov i jeho poradce Petro Andrjušenko.

Falešná zpráva? Podle radnice ano, podle jiných ne

„Stop Fake! Dnes nepřátelé hackli účet 36. brigády mariňáků, z nichž mnozí hrdinně brání Mariupol. Zasáhli city Ukrajinců, aby destabilizovali zemi. Zkrátka – obsah samotného příspěvku je horší než pouhá falešná zpráva. Je to vědomá dezinformace. Armáda potvrzuje hacknutí a pracuje na obnovení stránky,“ citovala Andrjušenkova slova v pondělí 11. dubna po druhé hodině odpoledne na svém facebookovém profilu mariupolská televizní společnost TV-7.

Místostarosta Sergej Orlov sdělil o den později BBC, že „bitvy o Mariupol pokračují“ a rovněž popřel, že by příspěvek na facebookovém profilu brigády měl být autentický. „Informace o námořnících jsou falešné. Falešné zprávy nekomentuji,“ uvedl podle BBC Orlov.

Podle vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil Valerije Zalužného zůstalo spojení s vojáky uvnitř města zachováno, armáda ho udržuje a může s nimi komunikovat. „Zdůrazňuji, že vedení obranných operací není téma pro veřejnou diskusi. Děláme ve všech směrech možné i nemožné pro vítězství i pro záchranu životů našich vojáků a civilistů,“ napsal Zalužnyj na svůj Facebook.

Ne všichni jsou ale přesvědčeni, že příspěvek vojáků je opravdu falešný. Ukrajinská mediální společnost Zaborona například cituje zástupkyni kyjevské městské rady Alinu Michajlovou, bojovnici ukrajinského dobrovolnického sboru, která vojákům i veřejnosti odpověděla na svém profilu.

„Bez ohledu na to, jak moc si chce každý myslet, že text od mariňáků je falešný, sabotáž a útok hackerů – vše, co je tam napsáno, je pravda. A nikdo z nás by neměl soudit ty lidi, kteří tam zůstali, jsou nadále v pekle a navzdory všemu – pokračují v boji se zbytky zbraní,“ napsala Michajlová.

Přístav Mariupol leží na severním pobřeží Azovského moře mezi anektovaným poloostrovem Krym na jihu a proruskými separatistickými regiony na východě, tedy Doněckou a Luhanskou oblastí. Obsazení tohoto města bylo jedním z hlavních cílů ruské ofenzívy.

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v něm mohly být zabity až desítky tisíc lidí. Toto číslo zatím nebylo ověřeno, podle zpráv z regionu a od uprchlíků z města, citovaných BBC, však leží na ulicích mrtvá těla a většina budov je poškozena nebo zničena.

Šéf proruských doněckých separatistů Denis Pušilin sdělil ruským médiím, že podle něj mohlo být zabito více než pět tisíc lidí, avšak vinil z toho ukrajinské síly.

Ruské síly v posledních týdnech dobyly větší část Mariupolu a ukrajinští představitelé očekávají obnovení útoku, proto se nyní soustředí na evakuaci civilistů z ohrožených míst. Mezi Ukrajinou a Ruskem bylo podle BBC dohodnuto devět nových humanitárních koridorů a Ukrajina nasazuje zvláštní vlaky pro odvoz civlistů z Doněcké a Luhanské oblasti.

Podle Volodymyra Zelenského se předpokládá, že se do oblasti přesunuly desítky tisíc proruských vojáků a po jejich seskupení dojde k obnovení ofenzívy.