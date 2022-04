Na záběrech na sociálních sítích jsou vidět postřelení lidé ležící na podlaze stanice metra a další cestující, kteří jim pomáhají. Všech sedmnáct zraněných bylo transportováno do nemocnic v okolí stanice Sunset Park. Podle zdroje americké CNN je jedna osoba v kritickém stavu, agentura AP však později uvedla, že nikdo není v ohrožení života.

Upozorňujeme, že video obsahuje drastické záběry.

Multiple people shot in the 36th street station in #Brooklyn. Multiple undetonated devices are also found. #NewYork pic.twitter.com/MouEEQKDrb — Abhishek Gautam (@GautamPolitical) April 12, 2022

Stanicí vedou čtyři linky metra, provoz na nich byl zpožděn. Kvůli hlášení o kouři v metru zasahují také hasiči, uvedl podle agentury AP jejich mluvčí.

Místní média s odvoláním na zdroje z řad hasičů informují, že v metru byla nalezena výbušná zařízení. Podle vyjádření hasičů pro stanici CNN je na místě pět postřelených, další lidé utrpěli blíže nespecifikovaná zranění.

Mluvčí newyorské policie agentuře Reuters řekl, že policisté se incidentem zabývají, vyšetřují možnou střelbu nebo explozi. Zatím však nemají podrobnosti o přesném počtu zraněných či obětí. Policie později uvedla, že případ nevyšetřuje jako teroristický útok.

Jedna ze svědkyň události Juliana Fonda uvedla pro místní zpravodajský web Gothamist, že slyšela výstřely v jednom z vagonů. „Reakce cestujících byla děsivá, všichni se snažili dostat do našeho vagonu pryč od něčeho, co se dělo v zadní části vlaku. Nevěděli jsme, co se děje. Lidé zběsile bušili na dveře,"“ uvedla.

„Dveře mého metra se otevřely do kalamity. Byl tam kouř a krev a křičící lidé,“ popsal další ze svědků situaci místní rozhlasové stanici. Kouř podle něj vycházel z jednoho z vagonů soupravy metra.

#BREAKING - Reports of multiple people shot at Brooklyn subway station pic.twitter.com/ssDa6E9h1X — Fox5NY (@fox5ny) April 12, 2022

Úřady v okolí metra uzavřely asi tucet bloků, blízké stanice jsou zablokovány žlutou páskou. Uzavřen byl také přístup do blízkých škol. Místní policie na svém twitterovém účtu vyzvala, aby se lidé vyhnuli okolí 36. ulice a 4. avenue v Brooklynu. Oblast je známá například čtvrtí China Town nebo komplexem Industry City. Podle policie v tuto chvíli na místě nejsou žádná další výbušná zařízení, zda tam nějaká nálož neexplodovala dříve, však zatím není jasné.