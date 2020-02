Luxusní vila se nachází na pobřeží a díky panoramatickým oknům poskytuje nádherný výhled na oceán. Kromě šesti ložnic a pěti koupelen může rezidence může chlubit i několika rozlehlými terasami.

Dům, který je starý 108 let, nalezneme v miliardářské čtvrti nazvané Golden Miles. Zároveň poskytuje dostatečné soukromí, na kterém královský pár velmi lpí. Pozemek je totiž ohraničen vysokými živými ploty a směrem od pláže jej pak oddělují šest metrů vysoké zdi. Realitní kancelář v popisu píše, že jde skutečně o "ohromující rodinné sídlo."

"Meghan projevila zájem o tento výjimečný dům. Pro Harryho a malého Archieho je perfektní," řekl zdroj z realitní kanceláře médiím. Okolí domů je prý známým útočištěm velmi bohatých lidí a má velmi uvolněnou atmosféru. Zároveň jde o klidnou a tichou část města. "Lidé se zde navzájem respektují a cení si svého soukromí. Jsem si jistý, že by tam byli velmi šťastní a i místní by je přátelsky uvítali," dodal zdroj z realitní kanceláře pro server Daily mail.

Malý princ Archie by tak na tomto pozemku mohl žít a vyrůstat bez nechtěného zájmu médií, tedy tak, jak si královský pár přeje. Vila se rozkládá na čtyřech rozsáhlých podlažích s výjimečným vnitřním i venkovním uspořádáním. V nejvyšším patře se pak nachází soukromé apartmá pro hosty. Zde by rovněž mohla bydlet ochranka.

Sousedem slavného páru by pak mohl být mimo jiné miliardář, filantrop a zakladatel oděvní značky Lululemon Chip Wilson.

Osamostatnění se

Rozhodnutí přišlo poté, co se královský pár na začátku ledna rozhodl opustit role předních členů královské rodiny a finančně se osamostatnit. Oznámení přišlo na instagramu, což trochu šokovalo nejen Británii, ale podle médií i královnu Alžbětu, která o tomto kroku prý nevěděla. Po "krizové schůzce," kterou svolala, prohlásila, že tento krok plně chápe a respektuje.

„Moje rodina a já plně podporujeme touhu Harryho a Meghan mít nový život mladé rodiny,“ řekla. "Plně respektujeme přání Harryho a Meghan žít nezávisleji, ale raději bychom byli, aby zůstali naplno členy královské rodiny," napsala v prohlášení.

Následně se rozhodlo, že princ Harry a jeho žena Meghan už nebudou disponovat titulem královská výsost, ale tituly vévoda a vévodkyně ze Sussexu jim zůstanou. Mladý pár už však nebude plnit pracovní povinnosti plynoucí z příslušnosti ke královské rodině a nebudou placeni z veřejných prostředků. Panovnice zároveň dodala, že Harry a jeho blízcí budou nicméně nadále "milovanými členy rodiny".

Princ Harry ve svém veřejném projevu vyjádřil nad tímto řešením lítost. "Doufali jsme, že budeme nadále sloužit královně, Společenství a mým armádním spolkům bez veřejného financování. Bohužel to nebylo možné," řekl princ.

Dohoda bude platit od jara

Z dohody s královnou vyplynulo mimo jiné i to, že princ a jeho žena Meghan budou muset státní pokladně vrátit prostředky 2,4 milionu liber (v přepočtu přes 70 milionů korun), které utratili za renovaci svého britského sídla Frogmore Cottage v hrabství Berkshire poblíž windsorského hradu.

Nové pravidlo má podle Buckinghamského paláce platit od jara letošního roku. Harry už se tak nebude účastnit oficiálních událostí a nebude ve svých vystoupeních reprezentovat královnu. Podle mnohých odborníků tím však i ztrácí určitou ochranu, kterou královská rodina u novinářů disponuje. Harry zároveň může pokračovat ve svých soukromých charitativních aktivitách. Podrobnosti o případných bezpečnostních opatřeních týkajících se prince a jeho rodiny palác zatím nechce komentovat.

Rozhodnutí odejít do ústranní přišlo poté, co se dvojice dostala do několika sporů s bulvárními deníky. Pár také hovořil o tom, jak výrazně jim média zasahují do života a jak silný je tlak, který je, zejména na Meghan vyvíjen. Harry jej dokonce přirovnal k mediální masáži, kterou zažívala jeho matka, princezna Diana.

Od té doby, co britský princ Harry a jeho manželka Meghan své rozhodnutí oznámili, britská média do detailů popisují, jak vypadá nynější financování páru a co by pro Harryho a Meghan osamostatnění z finančního hlediska znamenalo. Experti spekulují, že by si dvojice mohla vydělávat psaním knih, televizními pořady či veřejnými vystoupeními.