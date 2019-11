1. Brexit je reálnou ukázkou pro všechny, kteří ještě před dvěma třemi lety i v Česku vykřikovali, že z Evropské unie můžeme vystoupit, aniž by se cokoli stalo. Příklad Velké Británie, jedné z největších ekonomik světa a navíc i kolébky demokracie, ukazuje, o jak složitou věc se jedná a kolik problémů to přináší. Až po referendu o vystoupení začali mnozí Britové zjišťovat, k čemu všemu jim Evropská unie byla, kde všude jim pomáhala a jak těžké bude se bez ní obejít.

2. Na brexitovém dění je také vidět, jak velmi opatrně by se měl i v tak zavedené parlamentní demokracii používat nástroj jménem referendum. V době sociálních sítí a dezinformačních webů se dá velká část obyvatelstva velmi snadno zmanipulovat. To byl i příklad britského referenda, kde především příznivci odchodu používali někdy velmi nefér či zcela lživé argumenty. Jako třeba kolik se na odchodu z EU ušetří. Dodejme navíc, že zatímco Británie odváděla z Unie víc, než získala, u Česka je to naopak.

3. Možná kroutíte hlavou nad tím, proč se britská vláda a britský parlament nejsou schopny dohodnout na podmínkách odchodu z EU. Problém je v tom, že zatímco v referendu o brexitu v červnu 2016 51,9 % Britů hlasovalo pro brexit, ve volbách do parlamentu zvolili poslance, kteří brexit ve své většině nechtěli. Proto je pro parlament těžké brexit schválit.

4. Poslední rok se vše související s brexitem točí okolo problému Severního Irska. Tam se podařilo ukončit terorismus a sektářské násilí také díky členství obou částí rozděleného Irského ostrova v Evropské unii. A proto je tak těžké najít řešení odchodu Británie z Unie bez toho, aniž by tam násilí znovu propuklo.

5. Důvodů, proč většina Britů hlasovala pro brexit, najdeme mnoho. Jedním z těch podstatných je ale příliš velký příliv pracovních migrantů ze střední a východní Evropy do Velké Británie, včetně asi sta tisíců Čechů. Stojí za zamyšlení, proč i třicet let od pádu komunismu stále tolik Čechů či Poláků musí hledat lépe placenou práci v západní Evropě.

Váš „pan Evropa“



Luboš Palata (*1967)



Specialista na Evropskou unii a střední Evropu. Od roku 1991 pracuje jako novinář v největších českých denících, několik let byl stálým zahraničním zpravodajem a také zástupcem šéfredaktora slovenského deníku Pravda.



Nositel několika českých i zahraničních novinářských cen včetně Ceny Ferdinanda Peroutky.

6. Brexit může dovést k rozpadu i Velkou Británii. Nejen proto, že ve Skotsku, kde jsou silné separatistické nálady, byli i v referendu jasně proti brexitu. Ale proto, že dochází v souvislosti s brexitem také k růstu nacionalismu v samotné Anglii.

7. Brexit, především ten bez dohody, může mít velký vliv na ekonomiku. Nejvíce na britskou, kde se dá očekávat recese, ale i na EU. Česká ekonomika, s velkým přebytkem ve vzájemném obchodu s Británií, by divokým brexitem patřila mezi ty nejpostiženější.

8. Brexit, jako krizová situace demokracie, přinesl i vzestup problematických politiků. Premiér Boris Johnson, který ukázal, že je ochoten jít na samou hranu demokracie a s pravdou si nedělá problémy, je typickou ukázkou.

9. Evropská unie naopak jako projekt tváří v tvář brexitu ukazuje pozoruhodnou odolnost a schopnost se v klíčových okamžicích semknout a dohodnout. Proto problémy s brexitem nedělá EU, ale Velká Británie.

10. Pozoruhodná situace nastane, pokud se Británie nakonec rozhodne z EU neodejít. V tom případě se zbytek Unie musí tvářit, jako by se tři roky nic nedělo. I mnozí unijní politici, kteří by si přitom členství Británie v EU přáli, proto říkají, že lepší by bylo, kdyby Londýn odešel a pak se do EU vrátil.

Co vás zajímá na Evropské unii?



Stojím o vaše názory, příběhy, příklady od vás, z vašeho nejbližšího okolí. Například čím vás EU zklamala a čím vás štve? Co vám přijde, že Evropská unie rozhodla a dělá špatně? Kam u vás ve vesnici, městě či okrese šly peníze z evropských fondů a měly jít zrovna tam? Jsou vám k něčemu otevřené hranice uvnitř Unie, nebo vám naopak berou pocit bezpečí, jistotu, že stát, v němž žijete, má svůj osud ve svých rukou? Měli by mladí Češi mít možnost pracovat a studovat v celé Evropské unii? Je to k něčemu? Máte něco z toho, že Unie nařídila snížit ceny telefonických hovorů ze zahraničí? Vadí vám, že EU zakáže plastové příbory a brčka? Pište na adresu či e-mail: Evropa pro Čechy Deník, VLM, U Trezorky 921/2 158 00, Praha-Jinonice e-mail: lubos.palata@denik.cz