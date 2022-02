Scholz ovšem ve věci Nord Streamu 2 nebyl tak konkrétní jako Biden. V Kremlu jednali prezidenti Ruska a Francie Vladimir Putin a Emmanuel Macron. Shodli se, že krizi na Ukrajině je třeba řešit mírovou cestou. "Podnikne-li Rusko invazi, to znamená, že tanky nebo jednotky zase překročí hranici s Ukrajinou, pak už Nord Stream 2 nebude. Skoncujeme s ním," řekl americký prezident. Když byl pak tázán, jak přesně se to stane, odpověděl jen: "Slibuji vám, že to zvládneme".