Dopadlo to ale nakonec jinak. Čísla zaočkovaných začala ještě v průběhu června stagnovat a slovenská vláda se proto rozhodla ještě před létem konat a znepříjemnit život neočkovaným. Negativní kovidové testy přestaly stačit, kdo nebyl očkovaný, musel vždy při příjezdu ze zahraničí povinně do karantény.

“Dlouho a pompézně přijímaný ‚green pas‘, který byl akceptovaný ve všech evropských zemích, měl garantovat rovnost cestovat pro všechny bez ohledu na jejich očkovací status. Slovensko ho zřejmě jako jediný stát EU ignorovalo,” kritizuje Zuzana Ballaschová, předsedkyně slovenského Fóra cestovního ruchu.

Domácí to nespasí

Výsledkem je, že letošní léto bylo opět jen bojem o přežití. Turisté, včetně českých, na které Slováci nejvíce spoléhali, se zemi vyhnuli. První předběžné letní statistiky ukazují, že přes osmdesát procent návštěvnosti turistických destinací tvořili domácí hosté.

Hostů ze zahraničí přijela proti časům před pandemií jen pětina a celkové tržby z turismu za letošní léto jsou odhadovány na třetinu toho, co bylo ještě před dvěma roky normální. To vše v době, kdy například Chorvatsko hlásí nové rekordy v počtu návštěvníků, obsazenosti hotelů či příjmech z cestovního ruchu.

Žádný div, že slovenská média jsou plná nářků provozovatelů hotelů a restaurací, že další omezování a provozu v souvislosti s letošní podzimní vlnou kovidu a s tím ruku v ruce jdoucími uzávěrami a zpřísňováním podmínek pro provoz, nepřežijí. Rostoucí nabídka hotelů, penzionů a restaurací na prodej či k pronajmutí na realitních serverech jim bohužel dává za pravdu.

Autor je šéfredaktorem slovenského ekonomického týdeníku TREND

