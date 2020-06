"Ti předstíraní demonstranti v parku Lafayette nebyli ani mírumilovní ani opravdoví. Jsou to teroristé, využívající líné a nenávistné studenty k pálení a ničení. Tito studenti byli zneužiti a nerespektovali policii, která připravovala oblast na zákaz vycházení," uvedl Dowd v dopisu.

CNN oslovila Bílý dům se žádostí o vyjádření k tomu, že dopis popisuje demonstranty jako teroristy. "Prezidentovo rozhodnutí sdílet tento dopis obsahující šokující popis Američanů jednajících v souladu se svými právy zaručenými Ústavou navazuje na jeho příklon k možnosti silového řešení probíhajících demonstrací," uvádí CNN.

"V pondělí se prohlásil za ‚prezidenta hájícího právo a pořádek‘, zatímco byli pokojní demonstranti těsně před branami Bílého domu rozháněni plynem, dělobuchy a gumovými projektily pravděpodobně jenom kvůli tomu, aby mohl navštívit nedaleký kostel," dodává ve svém textu stanice CNN. Prezident podle stanice zůstal v zabedněné budově a oháněl se před kamerami Biblí.

Dowdův dopis už odsoudila Moderní vojenská asociace Ameriky, což je nezisková organizace sdružující komunitu armádních příslušníků a vojenských veteránů hlásících se k sexuálním menšinám.

"Donald Trump právě velmi vážně překročil hranici, což si žádá okamžité a silné odsouzení každým členem Kongresu," uvedla prozatímní výkonná ředitelka této organizace, veteránka armádního letectva Jennifer Daneová.

"Propagace dopisu, který americké občany pokojně vykonávající svá práva podle prvního dodatku Ústavy označuje za teroristy, je závažným porušením jeho prezidentské přísahy, že bude zachovávat, střežit a bránit Ústavu Spojených států. Nyní je více než kdy jindy naprosto zásadní, aby se Trump za tyto své lehkovážné činy zodpovídal," dodala prozatímní ředitelka asociace.

James Matis zveřejnil ve středu v reakci na prezidentovy kroky prohlášení, v němž uvedl, že Spojené státy musí odmítnout jakékoli úvahy vedoucí ke vnímání amerických měst jako "bitevního prostoru", který by měla "ovládat" americká uniformovaná armáda. "Doma bychom měli používat armádu jen ve velmi vzácných případech, kdy o to požádají guvernéři států. Militarizace naší společnosti, jíž jsme byli svědky ve Washington DC, vytváří falešný konflikt mezi armádou a občanskou společností," napsal Matis.

Trump svou odpověď na protesty a na rabování na svém Twitteru opakovaně hájil. Sdílel také hojná vyjádření těch senátorů, kteří vyjadřují podporu pořádkovým silám, policii a Národní gardě, popřípadě protestují proti rabování.

