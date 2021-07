Předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyenová pověřila eurokomisařku Helenu Dalliovou úkolem zlepšit situaci v Evropě v otázce rovnosti, Mezi cíle Dalliové patří zařazení násilí páchaného na ženách mezi trestné činy v celé EU a také podpora přistoupení celé Unie k Istanbulské úmluvě. Česko úmluvu zatím neratifikovalo a v tomto volebním období se o to ani nepokusí.

Helena Dalliová (1962), eurokomisařka pro rovné příležitosti, bývalá poslankyně maltské socialistické strany, ministryně evropských záležitostí (2017-2019). Miss Malta z roku 1979, účastnice Miss World | Foto: Evropská komise

Jak lze změnit současné nedostatečné zastoupení žen v politických funkcích nebo ve vedení firem?

Ženy tvoří asi polovinu populace, přesto jsou stále nedostatečně zastoupeny ve správních radách společností, ve vedení firem nebo ve veřejných funkcích. Pokrok směrem k rovnosti žen a mužů je velmi pomalý a nerovnoměrný. V zemích EU tvoří ženy v průměru pouze 8 % vrcholového managementu. To neodpovídá vizi gendrově rovnoprávné Evropy. Neodráží to ani míru talentu vystudovaných lidí. Je to nepřijatelné jak pro ženy, tak pro pokrok Unie.