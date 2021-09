Afsoon, která pro server BBC promluvila pod pseudonymem, takový pocit takaan zažila poprvé 15. srpna letošního roku. Tu neděli ji v 10 ráno vzbudil telefonát. Volala jí kolegyně ze salónu, ve kterém pracovala.

Tam byla Afsoon šťastná, milovala vůně šampónu a laku na nehty, které se mísily se zvuky fénu a debatami mezi ženami. „Dnes nechoď,“ řekla mladé ženě její kolegyně. „Zavíráme, je po všem.“

Afghánské vizážistky žijící v zahraničí vyjadřují se svými krajankami solidaritu:

Afghan make-up artists living outside the country - like Canada-based beauty influencer Nilab Adelyar - have been showing solidarity with women inside it pic.twitter.com/l9I3mJ4MIx