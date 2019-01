Turnov– Krkonošský deník přichází sdalším předvolebním projektem, „První úkol starosty“. Jedničky na kandidátkách jsme požádali, aby zodpověděly na jednu otázku: Co je hlavním problémem ve vašem městě? Dnes přinášíme odpovědi kandidátů zTurnova.

Otakar GRUND, 62 let, Věci Veřejné

„Za nejdůležitější považuji nedokonalý a špatný způsob komunikace současných představitelů radnice s veřejností a naopak. To bych chtěl od základů změnit. Hlavním dlouhodobým problémem Turnova je řešení dopravy v městě, chybějící veřejné koupaliště a dobrá správa veškerého městského majetku. Za první úkol starosty považuji seznámit se podrobně s aktuálním hospodařením města, se stavem smluv a jejich plnění a stavem rozpracovaných akcí. Hned následně se sejít se všemi zaměstnanci radnice.“

RNDr. Otto JAROLÍMEK, CSc., 49 let, Turnovská koalice

„Za hlavní problém Turnova je všeobecně považována silniční doprava. Regionální komunikace směřující na Semily a Lomnici nad Popelkou, která je zároveň prakticky jedinou spojnicí rozvojových oblastí Hruštice a Károvsko se zbytkem města, protíná jeho historický střed včetně samotného náměstí Českého ráje. Důsledkem jsou občasné dopravní zácpy, hluk, exhalace, problémy s parkováním, poškozování historicky cenných objektů a nemožnost vytvořit z centra města klidovou kulturní a turisticky přitažlivou zonu. K řešení této situace je především nutno vybudovat ve zmíněném směru obchvatovou komunikaci, a to nejlépe v koridoru stávající silnice třetí třídy spojující obec Bělá s lokalitou Valdštejnsko. Ta by pak částečně řešila i dopravní obslužnost vlastního Turnova. Dále je nutno zabránit snahám vést územím Turnova rychlostní komunikaci R35, která by do města zatáhla těžkou dálkovou nákladní dopravu, což by současný stav ještě dále významnou měrou zhoršilo. Nedílnou součástí řešení dopravní situace v Turnově je i vytváření nových vhodných parkovacích míst a mnoho drobných ale často velmi důležitých opatření a úprav (např. zjednodušení a zpřehlednění dopravního značení). Při rekonstrukcích komunikací je třeba rázně oponovat představám některých projektantů, kteří často navrhují řešení dle „modních trendů“ ale z hlediska provozu a údržby značně nepraktická (pro poučení viz rekonstrukce ulice Nádražní, ulice Bezručovy a částečně i ulice Skálovy, atd.). Řešení dopravní situace v Turnově je úkolem přesahujícím jedno volební období, v jeho průběhu však v něm lze výrazně pokročit."

Milan KRATOCHVÍL, 45 let, ČSSD

„Hlavním problémem našeho města jsou stále stejní lidé na svých místech.“

PhDr. Hana MAIEROVÁ, 56 let, Nezávislý blok

„Každý, kdo zná Turnov, mi potvrdí, že zásadním problémem je doprava – neexistence obchvatu na Semily a alternativní vnitřní městské komunikace. Aktuálním problémem a úkolem i pro příští vedení města je zdárné dokončení projektu Čistá Jizera se všemi souvisejícími aktivitami a zvládnutí všech dalších projektů, na které již byly získány dotace.“

Doc. PhDr. Alena Svobodová, CSc., 62 let, KSČM

„Největším problémem v Turnově je podle mého názoru jednoznačně doprava. Na toto téma proběhla v minulosti celá řada jednání, ale bohužel k řešení situace nedošlo. Jak ukázala studie Ekologického právního servisu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví v roce 2008, jsme při dnešním množství automobilů, které denně projedou Turnovem, podle oficiální statistiky nejhlučnější město v Libereckém kraji. Problém odklonit dopravu z centra města a vyřešit přeložku silnice ve směru na Semily a Lomnici nad Popelkou tedy zůstává, a to nejen z důvodů finančních a technických, ale také z hlediska nezanedbatelného zásahu do životního prostředí. Je však třeba ho řešit rozvážně, vždyť takové rozhodnutí ovlivní životní podmínky občanů Turnova na mnoho příštích desetiletí.“

Mgr. Otakar ŠPETLÍK, 56 let, ODS

„Největším problémem je tranzitní doprava centrem města ve směru na Semily a Lomnici nad Popelkou.“

Lídři zbylých kandidujících stran – KDU–ČSL a TOP 09 své odpovědi nedodali.