Adamec: Dnes sice slavíme, ale už od pondělí začne tvrdá práce

Trutnov - Šestý triumf v řadě zaznamenal v sobotních komunálních volbách Ivan Adamec (58). Jako lídr dotáhl občanskou demokratickou stranu opět k vítězství - zisk 29,67% hlasů znamená 12 mandátů v novém zastupitelstvu města.

Ivan Adamec, lídr ODS a trutnovský starosta slaví volební vítězství v komunálních volbách 2018.Foto: Miloš Šálek

Takže u vás panuje spokojenost?

Určitě ano. Kampaň nebyla jednoduchá. Kandidovalo jedenáct subjektů, o dva víc než minule. Udělat dobrý výsledek v tomto množství je velmi komplikované. Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří nám dali hlas, nebo dokonce mě osobně, nebo mým kolegům.

IVAN ADAMEC* nar.* 21. března 1960

* původní profesí učitel

* v Trutnově žije od r. 1986

* zastupitelem je už 24 let

* starostou města je 20 let

* jako lídr ODS vyhrál komunální volby v letech 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 a 2018

* od r. 2013 je i poslancem

* od r. 2016 současně i krajským zastupitelem

Co vás nyní čeká?

Musím říct, že dnes večer (sobota - pozn. redakce) sice slavíme, ale už od pondělí začne tvrdá práce. Pokusíme se sestavit životaschopnou koalici. Už jsem sice zaregistroval, že se slabší chtějí spojit proti silnějším, ale chtěl bych jim vzkázat, že se musí naučit nejdřív počítat. Navíc by jim to minimálně třetina voličů ve městě neodpustila. Věřím, že hledání budou úspěšná a že už od pondělka budeme mít nějaký nástin, jak budeme pokračovat dál. Věřím, že splníme, co jsme slibovali občanům pro příští roky.



Jeden z vašich bývalých koaličních partnerů se do zastupitelstva nedostal. Další dva ale ano, máte spolu těsnou většinu sedmnácti proti šestnácti…

… je to taková pojistka.



Bude vám to stačit nebo jste příznivcem širší koalice?

Jsem příznivcem širší koalice. Myslím si, že je možnost tu koalici rozšířit, ale záleží na tom, co bude případný další partner chtít. Rozhodně se ale nenechám vydírat.



Jsou strany nebo hnutí, s kterými si spolupráci při vedení města dokážete představit?

Programově ano. Je s kým jednat. Některé strany už ale zkusily vyjednávat proti nám. Buď nevědí, co dělají, protože vždycky se to „donese“ i druhé straně. Navíc to pak ztěžuje případné další jednání. Ale záleží na každém, jak se k tomu chce postavit. Rozhodně nikomu nedoporučuji ignorovat výsledky voleb.

Překvapením je neúspěch sociální demokracie, která se po dlouhých letech nyní ani nedostala do zastupitelstva. Překvapilo vás to?

Ani ne. Myslím, že už nezabírá jejich kampaň ve stylu „něco zadarmo“ nebo „s velkou slevou“. Lidi vědí, že nic není zadarmo, a že když to nezaplatí jedna skupina občanů, musí to za ně zaplatit druhá. Chápu to v případě, kdy se jedná o nějakou sociální nerovnost, nějaký problém pomoci, tam sounáležitost musí být. Nedá se to ale dělat za každou cenu. Lidé už takovou politiku nechtějí. A sociální demokracii rozhodně nepomohl ani stav ve velké politice.



Budete dál současně trutnovským starostou i poslancem parlamentu?

Nesliboval jsem, že odněkud odejdu. Všichni věděli, že jsem taky poslanec a myslím, že těch skoro třicet procent voličů dalo jasně najevo, že jim to je jedno a že jim to nevadí. Řada z nich si dokonce myslí, že je to dobře, protože hájím Trutnov v národních barvách a myslím, že docela úspěšně. Věřím, že nám to může prospět.