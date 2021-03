Jedenácti poslancům z Královéhradeckého kraje už zhruba za půl roku skončí jejich čtyřletý mandát. Naprostá většina z nich ho bude v podzimních sněmovních volbách znovu obhajovat. Minimálně pět jich bude dokonce v pozici stranického lídra.

V roce 2017 v hradeckém kraji jednoznačně zvítězilo hnutí ANO vedené Klárou Dostálovou, které získalo hned 5 z 11 mandátů. Ministryně pro místní rozvoj povede krajskou kandidátku hnutí ANO i letos. Z druhého místa by jí měl krýt záda poslanec a hradecký zastupitel Jiří Mašek. Obhajovat mandát by měli i Pavel Plzák a Petr Sadovský, naopak Eva Matyášová uvažuje o tom, že na podzim už kandidovat nebude. „Úspěchem by bylo určitě bylo obhájit pět mandátů,“ řekla Deníku krajská manažerka hnutí Darina Kricnarová.

Průzkumy však naznačují, že letos to hnutí ANO nebude mít s vítězstvím v kraji vůbec jednoduché. Ambicí zvítězit ve volbách se netají ani další dvě uskupení. „Chceme vyhrát a porazit jak hnutí ANO, tak koalici SPOLU,“ vyhlásil lídr společné kandidátky Pirátů a hnutí STAN, současný poslanec Martin Jiránek (Piráti). Dvojkou na kandidátce bude starosta Nové Paky Josef Cogan (STAN). Na dalších místech budou restaurátor Tomáš Unger (Piráti), vysokoškolský učitel Michal Čepelka (Piráti) a porevoluční hradecký primátor Martin Dvořák (STAN).

I koalici SPOLU povede do voleb poslanec. Zkušený politický matador a starosta Trutnova Ivan Adamec z ODS. „I my chceme vyhrát. Úspěchem bude pro nás zisk aspoň čtyř mandátů,“ potvrdil Adamec. Záda mu bude krýt někdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a nejvýše postaveným zástupcem TOP 09 bude na čtvrtém místě společné kandidátky ředitel hradeckého gymnázia J. K. Tyla Matěj Ondřej Havel.

Také sociální demokraté postaví do čela kandidátky politického matadora a dlouholetého starostu. ČSSD povede poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. „Vím, že sociální demokracie není v dobré kondici. Ale právě proto se chci pokusit to zlomit. Pro mě bude úspěch, když se ČSSD dostane do sněmovny, nebude to vůbec jednoduché,“ řekl Jan Birke.

Lídrem KSČM bude poslanec Zdeněk Ondráček. Deníku to potvrdila krajská předsedkyně strany Věra Žižková. Kdo povede kandidátku SPD a zda bude obhajovat mandát Zdeněk Podal, zatím hnutí SPD nesdělilo.

Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční 8. a 9. října letošního roku. Ačkoliv po nedávném zásahu Ústavního soudu byla ve hře varianta pouze jednoho celostátního obvodu, politici se nakonec rozhodli zachovat 14 volebních krajů. V Královéhradeckém kraji povedou své uskupení do voleb vesměs současní poslanci. Klára Dostálová (ANO), Ivan Adamec (SPOLU), Martin Jiránek (Piráti/STAN), Jan Birke (ČSSD) nebo Zdeněk Ondráček (KSČM).

V roce 2017 v Královéhradeckém kraji suverénně zvítězilo hnutí ANO. Získalo skoro 32 procent hlasů a pět mandátů. Po jednom mandátu pak získali zástupci ODS, Pirátů, SPD, KSČM, ČSSD a KDU-ČSL.