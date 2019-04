Očekává se, že největší pozornost budou přitahovat nové přírůstky. Například loni v prosinci narozené mládě nosorožce černého, v pořadí už šestačtyřicáté ve Dvoře Králové. Po narození vážil Marvin 41 kilogramů, po čtyřech měsících k tomu nabral dalších sto, oznámili ošetřovatelé. Ve výběhu už je i šest štěňat psů hyenových a také čtyři mláďata gepardů.

Mezi nejžádanější zřejmě bude patřit Olivia, v pořadí už 173. Mládě žirafy Rothschildovy v Safari parku. Letošní mláďata sitatun jsou zatím ještě v zázemí zahrady, ale možná už na konci dubna, pokud bude příznivé počasí, je budou rovněž společně venku. „Hroch s matkou by měl jít ven až někdy v květnu s celou skupinou,“ upřesnil ředitel Safari Parku Přemysl Rabas.

Kolekci afrických zvířat doplnil park také o další výrazné druhy jako je africký savec hrabáč kapský, nebo šelmy jako medojed kapský či hyeny žíhané. „Mohli bychom dovézt také noháče, největší africké hlodavce, kteří vypadají jako malí afričtí klokani. Měli by se k nám dosta běhm několika týdnů a byla by to poprvé v historii dvorské zoo,“ oznámil Rabas.



Do safari se na hlavní sezonu přemístí také stáda zeber, vodušek, antilop koňských a losích, pakoňů a skupiny pelikánů. Během následujících týdnů tam pak ošetřovatelé stejně jako v předchozích dvou letech převezou dva žirafí samce Micka a Bazyla. Ve Lvím safari na návštěvníky čeká smečka lvů berberských sestávající z dvou samic a jednoho samce.

Největší letošní novinkou Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem je most v africkém stylu. Návštěvníky převede přes velké jezero s pelikány, a poskytne mimo jiné výhled na podmáčené louky s voduškami. Nahradil starý betonový most, který už byl v dezolátním stavu. „Víc odpovídá stavbám, které se v Africe v první polovině minulého století stavěly. Nadsazeně tomu říkám Eiffelovka naležato. Návštěvník bude mít víc pocit, že je v exotice, když pojede po dřevěných pražcích a kovovém mostě,“ vysvětlil ředitel Safari parku Přemysl Rabas.

K podobnému mostu v Africe se navíc váže i zajímavá okolnost. „V rezervaci Ol Pejeta, kde jsou naši severní nosorožci, je u mostu cedule: Nosnost maximálně 5 tun, žádáme slony, aby přecházeli po jednom,“ připomněl Rabas. Poprvé bude most za 27 milionů korun otevřený na Velký pátek, při zahájení návštěvnické sezóny.

V safari parku rovněž vrcholí stavba žirafince, novou klec už mají africké opice guerézy. Během několika týdnů se otevře první ze dvou zrekonstruovaných hal ptačího světa, druhá asi do konce května. „Bude probíhat rekonstrukce Vodních světů, v pavilonech bude kvůli tomu částečné omezení,“ upozornil Rabas.

Vstupné do parku zůstalo pro letošek beze změn – 230 korun za dospělého, 180 korun snížená cena pro děti, studenty a důchodce. Rodiny s dětmi platí za dospělého 200 korun a za dítě 160. „Změnil se jen poplatek za vjezd vlastním autem do Afrického safari a Lvího safari. Ze 190 korun stoupl na 240 korun,“ upozornil ředitel Safari parku Přemysl Rabas.