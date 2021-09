/FOTOGALERIE/ Vybavujete si postavu agenta Bláhy z televizního seriálu Třicet případů majora Zemana, kterého hrál Radoslav Brzobohatý? Jak by ne. Autoři se pro tuto roli inspirovali postavou Václava Knotka, vedoucího šifrovacího oddělení československé vojenské zpravodajské služby v Londýně, člena druhého a třetího odboje. Neoprávněně udělali padoucha z muže, který před válkou učil v krkonošském Studenci a během ní pracoval v exilovém ministerstvu národní obrany.

Krkonošská obec Studenec odhalila plukovníkovi Václavu Knotkovi pamětní desku na domě, ve kterém žil. | Foto: Obec Studenec

Zatímco v Anglii byl Václav Knotek oceněn Řádem britského impéria, získal francouzský válečný kříž, v Československu na něj byl vydán zatykač a hrozil mu trest smrti. Ve Studenci teď má originální pamětní desku. "Chtěli jsme připomenout jeho osobnost a uctít památku. Nejen naše obec, ale i republika mu to dluží," zdůraznil starosta Tomáš Chrtek. Učitel Knotek ze Studence nejprve utekl do ciziny před nacisty, později před komunisty. Těm ležel pořádně v žaludku. Zápornou filmovou postavu agenta Pavla Bláhy vykreslili i změněnou identitou. V seriálu střídal podobu a nechal si přešít obličej. Václav Knotek skutečně měnil vizáž. Když přijížděl v červnu 1948 Orient Expresem do Prahy, měl paruku, knírek, brýle a v ústech kaučukové výplně. Vydával se za obchodníka s textilem Johna Roberta Colese, na jehož jméno měl vystavený pas. "Ve Studenci se traduje od doby, co se seriál vysílal, že pan Knotek byl předlohou role agenta Bláhy. Už když jsem byl malý, tak mi to táta vyprávěl. Potvrzují to i vojenští historici," řekl starosta Studence Tomáš Chrtek. "Místní ho berou jako učitele. Učil i moji babičku, které je 96 let," dodal.