Trutnov - Občanská iniciativa „Trutnov bez hazardu" předala zastupitelům žádost o zákaz heren a kasin ve městě. Nasbírala pod ni podpisy dvou set čtyřiceti občanů Trutnova a ve sběru pokračuje.

Obce mohou regulovat všechny druhy výherních automatů od loňského dubna, kdy to umožnilo rozhodnutí Ústavního soudu. Trutnov však dosud žádnou regulaci neprovedl. Kromě žádosti napsali aktivisté zastupitelům otevřený dopis, ve kterém pro zákaz hazardu uvedli argumenty. „Problém výherních automatů je v tom, že na nich snadno vzniká závislost, protože umožňují rychlé a nepřetržité hraní. Závislost potom způsobuje hráčům značné finanční ztráty. Mnozí pak páchají trestné činy, aby získali další peníze," uvedl k předání žádosti Petr Hanč, jeden ze členů občanské iniciativy Trutnov bez hazardu.

„Často se uvádí, že automaty nejde zakázat, protože by město přišlo o příjem do rozpočtu, který z nich plyne. Letos Trutnov počítá s 18 miliony korun ze zdanění heren, což představuje jen zhruba 3,5 procenta celého rozpočtu. Jestli se bez automatů v rozpočtu o výši 514 milionů korun nenajdou prostředky pro podporu sportu nebo zvelebení města, tak je něco špatně," sdělila Zdena Prouzová, další členka občanské iniciativy.

„Podle mého názoru se jedná o předvolební kampaň a domnívám se, že to snad ani nemohou myslet vážně. Ve městě nemáme s hazardem výrazné problémy," zdůraznil starosta Trutnova Ivan Adamec. Město podle jeho slov nemá ve svých provozovnách žádné herny a tento problém je, jak říká starosta, daleko složitější, než jak je popisován v petici. „Jak je známo z historie, úplná prohibice alkoholu vedla v Americe k dalším a ještě větším problémům. Ukazuje se, že tam, kde došlo ke zrušení heren, vyrůstají v naší zemi nelegální zařízení jak houby po dešti," řekl Ivan Adamec. Domnívá se, že pokud by se měl tento problém řešit, musely by se zainteresovat i státní instituce.

Starosta Ivan Adamec se také podivoval, že na trutnovské radnici při jednáních komise, která se obdobnou agendou zabývá, nikdy nikdo na tento problém nenarazil. „Jsem proti úplnému zákazu, a to nejen zmíněného hazardu ve městě. A když někdo na druhou stranu říká, že sázení sazky či sportky není škodlivé, stejně jako sázení na koníčky či na sportovní události není škodlivé, tak s tím nelze souhlasit. To vše může vést k patologickým jevům, finančním ztrátám a lidským tragédiím," míní Ivan Adamec. Podle něj je hraní a sázení staré jak lidstvo samo. Bohužel ve společnosti je to nastavené tak, že úplná prohibice čehokoliv skončí stejným fiaskem, jako prohibice alkoholu.

