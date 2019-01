Krkonoše– Lyžařská sezona na horách se pomalu chýlí ke konci. Zatímco ve Špindlerově Mlýně, Janských Lázních nebo vHarrachově návštěvníci mohou vsoučanosti lyžovat bez omezení, níže položená střediska mají otevřeno většinou už jen ovíkendech.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Areál Arrakis v Prkenném Dole má stále od 50 do 90 centimetrů sněhu, ale zájem o lyžování v pracovních dnech už je menší. „Podmínky jsou dobré, po neděli ale budeme asi jezdit pouze o víkendech,“ potvrdil ze skiareálu Tomáš Ticháček.



Na nedalekém Bretu se bude jezdit také jen poslední tři dny v týdnu, vždy od 9 do 16, v pátek a v sobotu pak i večer od 18 do 21.30 hodin. Obdobně jsou na tom v Radvanicích v Jestřebích horách. Na svahu je kolem půl metru sněhu, ve všední dny se už ale nejezdilo. „O víkendech mohou lidi určitě přijet, myslím že do Velikonoc vydržíme. Navíc od dnešního dne máme třetinovou slevu,“ říká provozovatel Miroslav Mádr. V Petříkovicích u Trutnova se jezdilo i přes týden, ale od 14 do 20 hodin, dnes a zítra vlek pojede mezi 9. a 17. hodinou.

Lyžařská sezona pomalu končí také ve skiareálech společnosti Snowhill. O víkendu určitě pojedou Šachty ve Vysokém nad Jizerou, jilemnický Kozinec a Kamenec v Jablonci nad Jizerou. Vleky v Jilemnici se možná ještě rozběhnou příští víkend, v týdnu ale už bude areál uzavřen. „O tom, jaký bude režim v Šachtách a Kamenci během příštího týdne, ještě nejsme úplně rozhodnuti,“ naznačila mluvčí Snowhillu Radka Záhořová. Pokud to počasí dovolí, budou sjezdovky ve Vysokém otevřeny na denní lyžování, v Jablonci jen na večerní od 18 do 21 hodin. Herlíkovice pojedou do konce března.

Ve Skiparku Mladé Buky budou moci zájemci lyžovat až do Velikonoc, a to každý den od 9 do 16 a 18 do 21 hodin. „Sněhové podmínky jsou pořád dobré. Mnohem větší zájem je v současnosti o večerní lyžování než denní,“ potvrdila mluvčí zdejšího skiareálu Lenka Kornfeldová. Kromě jednoho až dvou vleků na hlavní stráni bude minimálně ještě celý příští týden jezdit také lanová dráha Pekelský vrch. Otevřen je rovněž dětský park. Středisko hlásí přes 70 centimetrů sně­hu.

Tomáš Plecháč, Aleš Vaníček