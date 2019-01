Svoboda nad Úpou - Novým majitelem zdravotnického zařízení Alzheimer centrum, kde poskytují odbornou zdravotnickou a rehabilitační péči pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demence, se stala investiční společnost Tesla. V závěru roku 2018 ho koupila za 100 milionů a 800 tisíc korun do svého nemovitostního fondu Realita OPF.

Alzheimer centrum ve Svobodě nad Úpou má nového majitele, investiční společnost Tesla. | Foto: archiv

Je to její další významná akvizice po nedávném odkoupení lázeňského komplexu Lázně Bohdaneč v hodnotě bezmála 400 milionů Kč. Nemovitostní fond Realita OPF je subjekt regulovaný Českou národní bankou, která dohlíží, aby investoři měli veškeré informace o fondu Realita a znali všechna rizika spojená s investováním do podílových fondů.



Současně s nákupem Alzheimer centra ve Svobodě nad Úpou byla podepsána nájemní smlouva na dobu platnosti 25 let, s možností prodloužení doby nájmu na dalších 10 let.



"Vzhledem k tomu, že nakoupené centrum je v dobrém technickém stavu, se stabilním nájemcem, který má v této oblasti dlouhodobou praxi, je nákup Alzheimer centra v souladu s aktuální strategií společnosti. Touto akvizicí navazujeme na koupi lázeňského komplexu Lázně Bohdaneč a rozšiřujeme naše portfolio zdravotnických zařízení ve kterých vidíme perspektivu," řekl Martin Folprecht, člen představenstva Tesla investiční společnost.



Alzheimer centrum nabízí ubytování se stravováním a různé druhy terapií. Péči o obyvatele centra provádí odborně vyškolený personál. Disponuje 120 lůžky, kuchyní, jídelnou a terapeutickými místnostmi. Objekt je rozdělen na dvě budovy spojené vstupní halou s recepcí. Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových, moderně zařízených pokojích. Kuchyně je založená na diabetologických postupech. Po celý den v centru probíhají léčebné terapie i různé zájmové a odpočinkové aktivity.

"Do nemovitostního fondu Realita OPF lze investovat již od 500 Kč za měsíc, což je i pro začínajícího investora částka vhodná pro počáteční investici. I díky Lázním Bohdaneč a nyní i Alzheimer centru ve Svobodě nad Úpou je kvalita našeho portfolia již natolik silná a rozmanitá, že samozřejmě oslovujeme všechny potenciální zájemce o investování. Ti se navíc nemusí bát rizika dlouhodobých závazků, investované finanční prostředky vyplácíme v případě zájmu o odkup zpět nejpozději do 1 měsíce," upřesnil Martin Folprecht. Roční výnos z nájemného podle něj činí 7,66 procent.



Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Poprvé ji popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se považovala za nemoc vzácnou. Nyní se některá forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů obyvatel Evropy.



Investiční společnosti Tesla patří větší počet objektů po celé republice, vedle Alzheimer centra ve Svobodě nad Úpou také výrobní prostory v Lázních Bohdaneč, administrativní prostory v Náchodě, výrobní areál v Bakově nad Jizerou, psychiatrická nemocnice v Písku, komerční objekty v Liberci, Ústí nad Labem, Prachaticích, Chebu či Třebíči.