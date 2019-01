Liberecký kraj /GALERIE/ - Přejezd amerických vojáků přes několik evropských zemí získal přezdívku Jízda dragounů (Dragoon Ride). Vojáci se přesouvají ze cvičení v Litvě zpátky na základnu v Německu. Do Libereckého kraje dorazí v neděli a stráví tady jednu noc.

Do libereckých kasáren by měla v nejbližších minutách dorazit třetí část konvoje amerických dragounů. Prohlídky obrněných vozidel v areálu kasáren byly sice avizovány pouze do 19.00 hodin, velení 31. brigády se je ale kvůli obrovskému zájmu lidí rozhodlo prodloužit. „Dokud budou lidé přicházet, zůstanou brány otevřeny," potvrdila mluvčí Vlastimila Cyprisová. Do kasáren stále proudí stovky lidí, desítky z nich pak lemují cestu ke kasárnám z Ruprechtic kolem plaveckého bazénu. V kasárnách vojáci přespí, někteří využijí osobního volna k večerní návštěvě města. Ráno konvoj vyrazí přesně v 8.00 směrem do Prahy. Příjezd amerického konvoje do libereckých kasáren se obešel bez avizovaných nepokojů. Jen na zemi se povalovalo několik transparentů s hesly: Liberec a Žitava proti násilí…

21:46 Poslední skupina vojáků amerického konvoje přijela do libereckých kasáren po 21 hodině.

20:45 Jabloncem projela druhá kolona v 19.10, ve 20.35 třetí část konvoje v Lučanech

19:21 Do Desné se sjíždí druhá část konvoje.

19:18 „Thank you," volají lidé na vojáky uvnitř libereckých kasáren a poplácávají je po rameni. Největší zájem je však o ženskou část konvoje, zatím se však nepodařilo zjistit, kolik žen ji tvoří. Přítomné zajímá nejvíc šestadvacetiletá Lee z Kalifornie. „Nejsem tu poprvé, znám Prahu. Hory, kolem kterých jsme projížděli, byly nádherné. Jen počasí nevyšlo," směje se dívka zatímco přebírá dary a květiny od dětí.

18:24 První část amerického konvoje dorazila k libereckým kasárnám. Lidé jásají, tleskají a především se chtějí vyfotit s americkými vojáky. Nikdo zatím v rukou nedrží protestní transparenty. Vojáci lidem ochotně pózují. Vojáci se nyní přemísťují do kasáren.

17:48 Americký konvoj se blíží do Jablonce nad Nisou, kolem kruhových objezdů se srocují lidé, především rodiny s dětmi. Někteří mají americké vlaječky. Rodiče dětem vysvětlují podrobnosti o dnešní akci.

17:34 Přes tři sta lidí je před libereckými kasárnami. Štefánikovo náměstí je částečně uzavřené. Lidé se srocují a baví s vojáky. Přilehlá parkoviště jsou zcela zaplněné a již není kde zaparkovat.

17:29 K libereckým kasárnám se svolávají lidé, kteří jsou proti průjezdu konvoje amerických vojáků Českou republikou. Někteří tam budou již při příjezdu vojáků, další se svolávají na osm hodin večer.





16:50 První jednotka US ARMY "Dragon ride" projela Harrachovem. Lidé je na hranici vítali a vojáci jim na oplátku mávali. Ovšem američtí vojáci s těžkou technikou na hranici nezastavili.





16:27 Za pár okamžiků by američtí vojáci měli vstoupit přes harrachovský přechod do Čech.

16:24 Aktuální dění z Harrachova: Jeden z mladých komunistů otáčel auto a mírně najel do lidí. Vznikl rozruch. Lidé začali nadávat, že to je jak v roce 1968, kdy komunisté najížděli do lidí.

16:10 Nálada před libereckými kasárnami upadá. Ubývá i lidí, kteří přišli, aby přivítali americký konvoj. Na Štefánkově náměstí tak zůstává necelá stovka lidí, která se schovává pod deštníky. „Tak jak to vypadá? Už jsou na cestě?," ptá se Ivana Nikulinová z Českého Dubu, která dorazila do Liberce už dopoledne. Před libereckými kasárnami stojí s deštníkem a snaží se zjistit, kdy dorazí část amerického konvoje do Liberce. „Myslím si, že jim musíme ukázat, že jsem jim vděční. Sami nemáme dostatečně velké vojsko, abychom se případně mohli bránit v případě jakéhokoli útoku. Nejsem ani překvapená, že tady nejsou žádní odpůrci. Vím, že jsou v Harrachově, byli jsme se tam podívat. Budou dělat ostudu celýmu světu. Nic se s tím, ale nedá dělat. Proto jsem také přišla, abych ukázala, že ne všichni jsou takový blázni, doufám, že tady žádnej rudej prapor neuvidím," odpověděla Nikulinová na otázku, zda-li ji čekání na dešti nevadí. Přesné informace, ale nechybí jenom ji. „Mluvila jsem s někým, kdo má známého ve vrtulníku a ten říkal, že už hranice přejeli," říká žena, která přišla před kasárny s dvěma malými dětmi. „To není pravda, můj známý mluvil s ministrem a ten říkal, že jsou ještě v Polsku," dodává další z příznivců, který přišel konvoj přivítat.

16:02 Konvoj by se měl podle aktuální informace mluvčí 31. brigády Vlastimily Cyprisové objevit v Harrachově už za půl hodiny. Kvůli zpoždění ale padá plánované otevření kasáren pro veřejnost už v 17.00 hodin. „Otevřeme je až po příjezdu konvoje, nejdříve tak o půl šesté, zatím bychom neměli veřejnosti co nabídnout," řekla mluvčí.

15:13 Hraniční přechod v Harrachově postupně opouštějí jak příznivci amerického vojska, tak komunisti a odpůrci. Přemísťují se ke kasárnám do Liberce, kde se mohou schovat před škaredým počasím. V Harrachově po nich zůstalo jen několik zapíchnutých transparentů. Někteří motorkáři americký konvoj do Liberce zřejmě nedoprovodí.

Podívejte se, jak probíhal přechod amerických vojáků jinde

14:53 David Václavík informuje, že 30 kilometrů před hranicemi se jim porouchala cisterna s palivem a čeká se na její opravu. „Podle poslední informace nejdřív v 15 hodin budou na poslední zastávce v Polsku," uvedl hejtman Libereckého kraje.

14:05 Američtí vojáci mají technické problémy v Polsku. „Počítá se s dalším dvou hodinovým zpožděním," informoval jeden z policistů, který je přítomen na harrachovské hranici. Zde jsou také zahraniční novináři.

13:45 U libereckých kasáren je téměř dvě stě lidí. Přijela sem i historická vojenská technika. Tu si prohlíží i americká policie ze základny v Bavorsku. Předvoj kontroluje zázemí v kasárnách a zda je vše připravené na příjezd vojáků.

13:05 Podívat se na americké vojáky přijel z Prahy do Liberce Ondra Čapek. Jejich příjezd do Prahy totiž v polovině týdne neuvidí, protože bude v práci. "Stejně jsme měli cestu do Liberce naplánovanou, tak proč to nespojit," podotkl Ondra Čapek, který nyní očekává, až Američané konečně přejedou hranice do Česka a vydají se směrem na Liberec.

Do kasáren vojáci nedorazí ani v 15 hodin

Lidé, kteří se dnes chystají přivítat část konvoje americké armády v libereckých kasárnách budou muset počítat se zpožděním. Kolona, jejíž průjezd Harrachovem se plánoval na 10.30, zatím ještě neprojela hraničním přechodem. Původně měla první část konvoje s počtem 14 kusů vojenské techniky dorazit do Dolních kasáren kolem 12.30, teď už se ale hovoří o příjezdu se zhruba dvouhodinovým zpožděním, zhruba kolem 15.00 hodiny. Podle posledních informací ani třetí hodina odpolední není reálná. Kolona pojede v rozestupech. Po příjezdu se ale neplánuje zastávka s příznivci, vojáci vjedou rovnou do kasáren. „Musejí dotankovat, náročné bude zaparkovat také všech čtyřicet kusů vozidel na nádvoří dolních kasáren, přiblížila mluvčí 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Vlastimila Cyprisová. S vojáky a technikou se lidé budou moci blíže seznámit v rámci Dne otevřených dveří kasáren, který se podle plánu koná od 17.00 - 19.00 hod v Kasárnách 6. října (dolní kasárna). Vchod pro veřejnost bude zajištěn z ulice Durychova. Zájemci budou ale vpuštěni pouze na občanský průkaz, stejně jako při jiných podobných akcích v kasárnách. Do Liberce kolona zamíří z rychlostí silnice přes Pavlovice kolem Globusu do Durychovy ulice.

12:47 „Ta hrstka demonstrantů v čele s Vondruškou mě pobavila, za tu cestu to stálo," glosuje Monika dění z Harrachova. Lidé se tu snaží zabavit různě, je jim zima, někteří se, stejně jako Monika s rodinou, rozhodli, že pojedou zpět do Jablonce nad Nisou.

12.29 Hejtman Martin Půta se právě vydal konvoji naproti: „Jedeme směr Jakuszyce. Podle posledních informací přijede konvoj na hranice po 12:30. Ale uvidíme. Vidět není ani na krok…" píše na sociální síti hejtman.

11:44 U libereckých kasáren je zhruba dvacet lidí. Jedná se o příznivce amerického vojska. Především rodiny s dětmi. Do Liberce již přijela kolona americké vojenské policie.

11:25 Smržovka náměstí – skupinka deseti dětí drží vlajku a je jim zima. Řidič z projíždějícího auta na ně zavolal, že mají do půl druhé minimálně čas, ať se jdou ohřát. „Koupili jsme mávátka a kluk se moc těší. Když je zpoždění, jedeme se podívat rovnou do Harrachova," řekl Jaroslav s tím, že to se synem Tomáškem určitě stihnou.

11:10 Policista na místě potvrdil, že se americký konvoj zdrží na polském území. Dopravu tam komplikuje počasí. „Američané by měli přijet až ve 13:30 hodin," potvrdil policista.

Na místo dorazili další příznivci amerického vojska, motorkáři s velkým transparentem: Patříme do NATO. Na místě se objevují ale také další vlajky, převážně české. Jeden mladík však drží v rukou sovětskou vlajku. Antikonfliktní tým ho vyzval, ať vlajku sroluje.

Lidé s fotoaparáty a vlajkami lemují už nyní celou cestu z Harrachova do Jablonce

„My jsme v hospodě, ale naproti na baráku stojí lidé na střeše s velkou vlajkou," hlásí z úseku Smržovka Petr Hampl.

Rušno je i v samotném Jablonci. Lidé chtějí konvoj vidět. „Jabloncem projede třetí skupina zvaná Killer ve třech částech, přibližně, a to vždy od Lučan nad Nisou ulicemi Podhorskou, 5. května přes křižovatku U Zeleného stromu dále ulicí Pražskou a Turnovskou a pak po dálnici bude pokračovat do Liberce, kde bude nocovat v tamních kasárnách," upozorňuje náměstek jabloneckého primátora Pavel Svoboda. Plynulost průjezdu městem zajistí vojenská policie.

Důvod zdržení příjezdu z Polska do Harrachova nezná ani ředitel krajské policie Vladislav Husák.

10:45 Američani budou mít zpoždění. Může se jednat o několik minut, ale spekuluje se, že překročit hranice mohou až ve 13:30 hodin.

10:33 Podle dostupných informací americký konvoj nebude v Harrachově zastavovat. Přesto je na místě zhruba sto policistů, vojenská policie, antikonfliktní tým, studenti FAMU, kteří zde točí dokumentární film, starostka Harrachova a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Přímo na místě jsou také příznivci Američanů: "Když mi bylo 14 let, plivnul jsem v roce 1968 na ruský tank. Vojáci mi na oplátku zlomili nos," uvedl jeden z aktivistů, který je jednoznačně na straně Západu.

10:21 Na hraniční přechod v Harrachově již dorazila zhruba stovka příznivců i odpůrců amerických vojáků. Na místě jsou také komunisté, které vede bývalý bachař Josef Vondruška. Mají připravené i vajíčka, ale slíbili, že házet nebudou. „Mělo to projít poslaneckou sněmovnou, protože se jedná o 48 hodinový pobyt cizích vojsk na našem území," řekl jeden z komunistů.

VYTVOŘÍME SPOLU S VÁMI UNIKÁTNÍ GALERII! NATOČTE VIDEO! Pošlete na adresu jablonecky@denik.cz a liberecky@denik.cz

Očekávaný harmonogram průjezdu jednotek US ARMY "Dragon ride":

V neděli dne 29.3.2015 proběhne průjezd jednotek US ARMY "Dragon ride" Desnou ve třech přibližných časových odstupech:

1) 10.45 hod. (výjezd z Harrachova v 10.30 hod.) - konvoj o počtu 14 vozidel

2) 11.45 hod. (výjezd z Harrachova v 11.30 hod.) - konvoj o počtu 15 vozidel

3) 12.45 hod. (výjezd z Harrachova v 12.30 hod.) - konvoj o počtu 10 vozidel.

"První konvoj pojede v 10:30, informace o otevření kasáren platí, otevřeno tedy bude od 17 do 19 hodin," reagoval na sociálních sítích Půta.

Ještě před tím, než se odeberou na ubytovnu v Horních a Dolních kasárnách, předvedou zájemcům vojenskou techniku. „Požádali jsme americkou stranu, aby vystavila alespoň tři vozy a předvedla je veřejnosti, která projevuje o setkání s Američany veliký zájem. Neustále nám volají lidé a ptají se, kdy přijedou," řekla mluvčí 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Vlastimila Cyprisová.

"Dragouni" dorazí do Liberce dřív, než se čekalo Část amerického konvoje, který zítra překročí polsko-české hranice, dorazí do libereckých kasáren dříve, než se původně předpokládalo. "Pět set příslušníků US ARMY ze 2nd Stryker Cavalry Regiment se 115 kusy techniky (kolové obrněné transportéry M1126 STRYKER s doprovodnými a zabezpečujícími vozidly) překročí v neděli 29. března 2015 na třech místech hranice České republiky. Plánované časy zahájení přesunů po českém území jsou stanoveny na 10.30 hodin (hraniční přechod Věřňovice – Bohumín), 11.15 hodin (hraniční přechod Náchod) a 10.30 hodin (hraniční přechod Harrachov). Všechny kolony se budou přesunovat po pozemních komunikacích za doprovodu české Vojenské policie," upřesnilv sobotu ráno podplukovník Jan Šulc z Generálního štábu Armády ČR.



Původně měli Američané vstoupit na území České Republiky v odpoledních hodinách, už v pátek večer, se ale začalo spekulovat o tom, ze se časy možná změní. "Vojáci by měli přejte hranice v Harrachově už v půl jedenácté," řekl hejtman Martin Půta, který je pojede do Harrachova osobně přivítat. Trasa cesty do libereckých kasáren by měla zůstat stejná. V Harrachově se očekává blokáda odpůrců průjezdu amerických vojáků. Návrhy na blokády i výhrůžky násilím se objevují především na sociálních sítích. "Kolony budou rozděleny do tří proudů vojenských vozidel, které vyrazí na stanovenou trasu přesunu vždy zhruba v půlhodinových až hodinových odstupech tak, aby co nejméně zatížily ostatní dopravu. Na trase přesunů budou s ohledem na plynulost dopravy v maximální možné míře využity dálnice," řekl Jan Šulc.



Z Harrachova se vydají průměrnou rychlostí 40 kilometrů za hodinu přes Desnou, Tanvald, Jablonec nad Nisou a Rychnov do Hodkovic, kde se napojí na rychlostní silnici na Liberec. Pak by měla vozidla sjet ze silnice ve Stráži nad Nisou a pokračovat přes Pavlovice až na Štefánikovo náměstí. "Třetí kolona se zastaví k přenocování krátce po vstupu na území ČR v Liberci v kasárnách 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, kam by měla první část kolony dle plánu dorazit ve 12.30 hodin," dodal Šulc z generálního štábu Armády ČR.

Liberečtí chemici poskytnou asi 180 americkým vojákům kromě ubytování také jídlo a možnost dočerpat palivo nebo zkontrolovat vozidla ve vojenských garážích. „Byli jsme požádání, abychom připravili zázemí pro asi 180 vojáků a 40 kusů techniky. Není to pro nás žádná potíž, ani to nepovažuji za nic mimořádného. Jejich požadavky nejsou odlišné do našich při různých cvičeních v cizině," řekl velitel libereckého pluku Radek Černý. Dodal, že výhrůžky blokády přeshraničního přejezdu v Harrachově a negativní reakce na průjezd americké armáda považuje za nesmysl, který je marginálním názorem a rozhodně nevyjadřuje názor celé české společnosti.

Parkovat budou Američané uvnitř kasáren. Několik skupin fanoušků připravilo pro americké vojáky přivítání, které bude pravděpodobně probíhat před kasárnami. Od 17 do 19 hodin budou mít zájemci možnost potkat se s vojáky a prohlédnout si vojenskou techniku. Vstup je, jako vždy při dnu otevřených dveří, na občanský průkaz.

„Američané nemají žádné speciální požadavky na ubytování ani stravu. Navíc budou kompenzovat české armádě veškeré náklady, které nám vzniknou," dodal Černý. Armáda je vyčíslila zhruba na 176 000 korun. Představují ubytování a stravování. „Všechny náklady, i kdyby vznikly nějaké dodatečné, uhradí americká strana v českých korunách, aby nevznikly spekulace o možných kurzových rozdílech," poznamenal zástupce náčelníka generálního štábu František Malenínský. "V pondělí 30. března 2015 bude přesun pokračovat z výše uvedených posádek do Prahy. Z Vyškova a Pardubic je plánován odjezd první části kolon v 9.30 hodin a z Liberce v 8.00 hodin. V Praze se jednotlivé kolony shromáždí v areálu kasáren v Praze-Ruzyni. Do Ruzyně by měly dle plánu začít přijíždět jednotlivé proudy vojenských vozidel po 11.00 hodině," dodal Šulc.

Kudy pojedou?

Harrachov - Desná - Tanvald - Lučany - Jablonecké Paseky - Podhorská - 5. května - U jabloně - Turnovská - Rádlo - Rychnov - Liberec.





Do Liberce se sjíždí fanoušci amerického konvoje z celé republiky

Zatímco Polskem přejel konvoj v přátelské atmosféře, v Česku se už objevily i negativní reakce.

„Jde nám hlavně o bezproblémový, plynulý a bezpečný průjezd konvoje," zdůraznil ministr obrany Martin Stropnický a dodal, že průjezd konvoje by měl být brán bez emocí. „Lidé si vůbec odvykli vídat na veřejných komunikacích vojenská vozidla, včetně těch našich. Je potřeba si uvědomit, že v té bezpečnostní situaci, která nyní panuje v Evropě a v jejím okolí, musíme tyto věci dělat a budeme je dělat v zájmu našich občanů," dodal ministr Stropnický. Bezpečnost na silnici je tak prioritou jak české tak americké strany.

Prezident: držte se zdravého rozumu

„Aktivisté, kteří brojí proti přejezdu a svolávají údajné protesty, se dopustili jedné tragické chyby, když označili těch 560 amerických maníků za okupační armádu. Ten kdo zažil skutečnou okupaci v roce 1938 nebo 1968, ví jak vypadá," řekl během své návštěvy kraje také prezident Miloš Zeman. Panika, která se kolem průjezdu konvoje tvoří, je podle něj naprosto zbytečná. „Česká televize z toho dělá Závod míru," poznamenal s tím, že jen loni projížděly konvoje přes naše území celkem jedenáctkrát, aniž si toho někdo všiml. V tom jsem s panem prezidentem zajedno, doplnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Americké vojáky pojede přivítat na hranice, země, které jsou zároveň hranicemi Libereckého kraje. A nebude sám. Fanoušků konvoje je podle posledních výzkumů, několikrát více než odpůrců. Na sociálních sítích se pomalu mobilizují a chystají pro americké vojáky přivítání. Do Liberce se navíc chce vypravit i několik skupin z Prahy, Ústí nad Labem a dalších míst. „Pojďme pozdravit americkou armádu, která bude nocovat v Liberci. Bude pivo z Frýdlantu, pro vojáky samozřejmě zdarma, a country hudba v angličtině zajištěna," vyzývá Liberečany na facebooku Ivana Nikulin. Obyvatelé města, kde před 47 lety stříleli do lidí ruští vojáci, na výzvu slyší. „Nerad bych podobnou událost propásl. Těším se, že Američanům zamávám. Podle mě je strašně důležité uvědomit si v souvislosti s Ukrajinou, že tu jsou spojenci, kteří nám při rozpínavosti ruského impéria mohou pomoci. Za to jim chci alespoň takto symbolicky poděkovat," vysvětlil svou podporu konvoje Jan Flégl z Liberce. Připojuje se k němu i řada jeho přátel. „Nejsem určitě příznivcem vojenské techniky, ale Američané v Liberci, to je příležitost, kterou si nechám ujít," říká Jana Malá. Na akci se chystá jít fotit. „Mí vnuci by mi to jednou neodpustili," dodává.

CO UVIDÍTE:

STRYKER

Kolový obrněný transportér Stryker vyrábí pro armádu Spojených států amerických od roku 2002 kanadská firma General Dynamics Land Systems. Jedná se o vozidla s vysokou odolností a mobilitou umožňující i pohyb v zastavěných oblastech a leteckou přepravu, např. stroji C-130 Hercules.

Využívají se pro přesun jednotek do místa určení a pro následné vedení bojové činnosti. Vozidlo je schopné přepravit družstvo v počtu 9 osob a dvojčlennou osádku (velitel vozidla a řidič) s výstrojí a materiálem a poskytnout palebnou podporu pro sesedlou pěchotu proti nechráněným a lehce obrněným cílům. Vozidlo má šestistupňovou převodovkou, systémem ABS a pohon na čtyři kola (8x4) s možností přepnutí na všech osm kol (8x8).

Modifikace vozidla Stryker M1126 Stryker ICV - obrněný transportér

M1127 Stryker RV - průzkumné vozidlo

M1128 Stryker MGS - mobilní kanónový systém

M1129 Stryker MC - samohybný minomet

M1130 Stryker CV - velitelské vozidlo

M1131 Stryker FSV - vozidlo palebné podpory

M1132 Stryker ESV - ženijní vozidlo

M1133 Stryker MEV - zdravotnické vozidlo

M1134 Stryker ATGM - stíhač tanků

M1135 Stryker NBCRV - chemické průzkumné vozidlo

Výzbroj vozidla tvoří lafetovaná dálkově ovládaná hlavňová zbraň (Konsberg Remote Weapon Station) s kulometem M2HB ráže 12,7 mm nebo granátometem MK19 ráže 40 mm, čtyři vrhače dýmových granátů M6, kulomet M240 ráže 7,62 mm a protitankové řízené střely Javelin.

Takticko-technická data: hmotnost 16,47 t délka 6,95 m šířka 2,72 m výška 2,64 m osádka 2 + 9 (v klasickém provedení) výkon motoru 260 kW maximální rychlost 97 km/h

HMMWV

Takzvané „Humvee" či přesně dle vojenského termínu High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle je vysoce mobilní víceúčelové kolové vozidlo pro vojenské použití v terénu i na komunikacích. Tento stroj nahradil ve výzbroji amerických ozbrojených sil následovníky slavného Jeepu. Vozidlo bylo zařazeno do výzbroje v roce 1985 a do amerických ozbrojených sil je dodává firma AM General. Od roku 1995 má vozidlo 6,5 l motor a čtyřstupňovou automatickou převodovku. Do podvědomí široké veřejnosti se dostalo především zapojením v operaci Pouštní bouře, nasazením na Balkánu, ale využívalo se i v rámci operace ISAF v Afghánistánu. Vozidlo je používáno v osobní či nákladní verzi, pro přepravu osádek TOW, jako ambulance či v pancéřovaném provedení a s mnoha dalšími nástavbami. Do střeleckých věží na vozidle může být montována různá výzbroj např. kulomety M60, M249 atd.

Takticko technická data: váha 2,359 - 2,676 kg délka 4,57 m šířka 2,16 m výška 1,83 m osádka 1 + 3 (zpravidla) výkon motoru 142 kW maximální rychlost 113 km/h

Od hranic se vojáky chystají doprovodit motorkáři z Jablonecka. „Podle počasí, ale pokud nebude pršet, počítáme i s účastí 350 motorek," hlásí jezdec z Nové Vsi nad Nisou. Na facebooku k této jízdě vytvořili i událost. Více o motorkách čtěte ZDE