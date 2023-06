/VELKÁ FOTOGALERIE, VIDEO/ V útoku Jakub Kohák, Roman Šebrle, Roman Skamene nebo Tomáš Magnusek, v záloze Antonín Panenka, Karol Dobiaš, Stanislav Hložek, v obraně Tomáš Řepka či Jan Berger, u slavnostního výkopu Jaroslav Satoranský a Lešek Semelka. Sestavu plnou známých tváří ze sportovní a umělecké branže v barvách pražského klubu Amfora (Amatérské fotbalové rarity) měli příležitost vidět v neděli diváci v Dolní Branné. Na charitativní fotbalový zápas s domácí starou gardou se přišlo podívat ve vesnici, kde žije 1007 obyvatel, 950 diváků.

Jakub Kohák a Roman Šebrle přijeli do Dolní Branné s týmem známých osobností Amfora. | Video: Deník/Jan Braun

„Myslím, že tolik lidí na fotbale v Dolní Branné ještě nikdy nebylo,“ potěšila rekordní návštěva hlavní organizátora nedělní akce a jednoho z místních trenérů Petra Marčíka. Fotbalový klub Sokol Dolní Branná pořádal atraktivní zápas se slavnými hosty ve prospěch tříletého Šimona Švece z Vrchlabí, který se narodil s vadou na srdíčku a byl mu diagnostikován Downův syndrom, a vrchlabské Diakonie ČCE - středisko Světlo. O přestávce fotbalového zápasu jim organizátoři a zástupci Amfory s jejím šéfem Petrem Salavou předali šeky na 30 tisíc korun.

Od Hanče po Samkovou. Dolní Branná proměnila zvadlou roubenku v Muzeum lyžování

Amfora porazila starou gardu Dolní Branné 5:3. V utkání zářil v jejím útoku Roman Šebrle, který dva góly dal a na další přihrál. Jednou se trefili i Jakub Kohák, Tomáš Panenka a tenor Jakub Rousek, sólista opery Moravského divadla v Olomouci. Za domácí skórovali dvakrát Luboš Dědek a jednou Vratislav Lánský.

Bez střeleckého úspěchu zůstal herec Roman Skamene, který nastupuje za Amforu už od roku 1977 a je jejím historicky třetím nejlepším střelcem se 169 góly (prvenství drží Karel Vágner s 278 brankami). Naopak vůbec poprvé nastoupil za Amforu režisér a herec Tomáš Magnusek.

V neděli hrála v Dolní Branné fotbal pražská Amfora, tým známých osobností.Zdroj: Jan Bartoš

Amfora, kterou založil moderátor Petr Salava v roce 1974, odehrála v neděli v Dolní Branné už svoje 739. utkání. Bylo však jedno z posledních, příští rok totiž ukončí po padesáti letech činnost. V sobotu 24. června se představí v Pěnčíně u Turnova, letos ji čekají ještě další čtyři zápasy. Úplně ten poslední sehraje 28. září 2024 ve Vrbičanech na Kladensku.

Dolní Branná chce stavět sportovní halu u kostela, prodá dvacet parcel na domky

„Věděli jsme, že přijede řada známých osobností, které přilákají lidi. Počet diváků předčil naše očekávání. Za nás hrála stará garda s hráči 50 plus, měli jsme v sestavě tři mladší výjimky ve věku 47 let. Akci jsme připravovali dva měsíce, byla to mravenčí práce velkého množství lidí a já jim za to strašně moc děkuji,“ řekl hlavní organizátor Petr Marčík. Podle něj je fotbal v Dolní Branné na vzestupu. „Hrajeme nejnižší soutěž, ale rádi bychom postoupili do okresního přeboru. Jak říkáme - z pralesa do lesa,“ dodal s úsměvem.

Novinka pro řidiče, na Vrchlabsku budou měřit rychlost radary. Kde se objeví?