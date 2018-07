Ani bernardýn Bohouš základní kámen nevyčmuchal. Chodí se zchladit do piv

Pec pod Sněžkou - Kdo by neznal televizního Bohouše. Filmovou grotesku o nenasytném bernardýnovi na horské chatě, který soupeří s Vladimírem Menšíkem, kdo toho víc sní.

I na krkonošské Luční boudě jednoho takového mají. Jmenuje se stejně, jsou mu čtyři a stal se symbolem nejvýše položené turistické chaty v České republice. Dala si ho dokonce do znaku. V pátek slavila 395 let od položení základního kamene.



Restaurační sál v nadmořské výšce 1410 metrů nad mořem se zcela zaplnil. Hosté mohli okoštovat borůvkové koláče a speciální tmavou osmnáctku z místního minipivovaru s příznačným názvem Paroháč, bernardýn dostal knížku pohádek. Má název Bohouš z Luční boudy. Na rozdíl od autorek Kláry Sovové, majitelky Luční boudy, a Radky Bůžkové, které jej zlily tmavým pivem, ho pokřtil po svém. Olíznul svým pořádným jazykem. „Knížka má pobavit malé i velké návštěvníky Krkonoš. Začíná tím, jak štěňátko bernardýna hledá pro sebe psí boudu, až ji na najde na Luční boudě,“ přibližuje Klára Sovová dílko spolužaček ze Střední průmyslové školy grafické v Praze.

Milovník sněhu

Soužití s mohutným psím stvořením v horském prostředí si pochvaluje. „Bernardýni jsou strašně povahově milí, působí rozvážně. Ne nadarmo byli využívaní jako záchranáři,“ vyzdvihuje jeho vlastnosti. Bohoušovi svědčí na horách, necelé čtyři kilometry od Sněžky, více zima. „Miluje sníh asi jako všichni bernardýni. Zima se mu líbí,“ potvrzuje jeho panička. „V létě tady naštěstí není takové vedro. A když mu je teplo, kolikrát se jde zchladit do pivovaru,“ prozrazuje.



Ani statný bernardýn Bohouš však nevyčmuchal základní kámen nejstarší hřebenové boudy z roku 1623, po němž se pátralo u příležitosti výročí 395 let. „Existence základního kamene je historicky doložená, má na sobě červený nápis 1623. Měl by být dlouhý a tenký, umístěný nad dveřmi nebo oknem. Ještě v roce 1900 se měl nacházet na severní straně terasy Luční boudy,“ říká Klára Sovová. „Budeme ho hledat dalších pět let, abychom ho na čtyřsté výročí měli,“ nevzdává se.



„Zatím jsme našli historické obrázky a další zajímavé fragmenty. Uvažujeme, že bychom z nich poskládali výstavu. Na Luční boudu kdysi chodívalo velké množství významných umělců a malovali okolí boudy, vrcholky hor a krkonošskou krajinu. Mohlo by být zajímavé ukázat návštěvníkům, jak to tady vypadalo před sto a více lety. Uvidíme, co všechno se nám ještě podaří najít,“ dodává.

Bolák s hákovým křížem

Akcí k 395. výročí chtěli současní majitelé Luční boudy Stanislav Beneš a Klára Sovová připomenout, jak dlouho už slavná bouda na horách stojí. „Myslím, že bychom si měli připomínat tradice, vážit si jich a udržovat je. A nejde jenom o Luční boudu, ale o řadu dalších záležitostí,“ tvrdí Klára Sovová.



Luční bouda měla především během trudné protektorátní doby zajímavý osud. Hned na začátku války, 1. října 1938, vyhořela. Německý wehrmacht ji nechal během dvou let velkolepě opravit a vybudoval z ní vlastní výcvikové středisko, v němž se školily také radistky německého letectva a byly ubytovány děti Hitlerjugend. Měl v úmyslu výrazně rozšířit budovu tak, aby její kapacita stoupla na 2000 lidí a půdorys získal tvar hákového kříže. „Naštěstí to Němci nestihli, protože takový bolák na tváři Krkonoš by těžko mohl vydržet,“ uleví si Jiří Laurin, sládek z nejvýše položeného pivovaru ve střední Evropě.



Zatímco Němci pozvedli shořelou Luční boudu z popela, hlavně po roce 2000 bylo blízko, aby do něj znovu spadla. A možná nadobro. Byla dva roky zavřená, okna vytřískaná, majetek rozkradený. Ze slavné horské boudy zůstal objekt před demolicí. Nebýt Kláry Sovové, možná by už ani dnes nestála. Když ji v roce 2004 přebírala do vlastnictví, kupovala za 10 milionů zdevastovanou trosku. Potřebovala 160 plně naložených tatrovek, aby se zbavila nahromaděného nepořádku. Chtěla vrátit boudě stylovost, proto odkupovala původní vybavení po antikvariátech a chatách.



Nelituje? „Kdybyste se mě zeptal rok potom, co jsem ji koupila, tak by odpověď zněla jinak než dnes. To jsem měla kolikrát slzy na krajíčku. Ale teď už je situace jiná, navíc jsme na boudu s panem Benešem dva. Jsem spokojená. A snad jsou spokojení i návštěvníci,“ odpovídá Klára Sovová.