Ani milion korun a stometrový byt nestačí. Žacléř stále marně hledá zubaře

Milion korun, byt 3+1 o velikosti 100 metrů čtverečních, velká vybavená ordinace, minimální nájem. Ani taková nabídka zatím nepřilákala do Žacléře nového zubaře. V třítisícovém městě chybí tři roky. Je to velký problém, lidé musí dojíždět do Trutnova nebo vzdálenějších měst.

Zubní ordinace v Žacléři marně vyhlíží nového šéfa. | Foto: Město Žacléř