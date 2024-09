Na co jsme se ptali? Pondělí 16. 9.: Jste pro zavedení přímé volby hejtmana?

Jste pro zavedení přímé volby hejtmana? Úterý 17. 9.: Měl by hejtman zveřejňovat svůj pracovní diář, aby veřejnost viděla, s kým se denně potkává, a kontrolovat tak lépe výkon jeho funkce?

Měl by hejtman zveřejňovat svůj pracovní diář, aby veřejnost viděla, s kým se denně potkává, a kontrolovat tak lépe výkon jeho funkce? Středa 18. 9.: Souhlasili byste s tím, aby kraj nabídl ubytovací kapacity uprchlíkům, kteří v ČR již získali legální azyl?

Souhlasili byste s tím, aby kraj nabídl ubytovací kapacity uprchlíkům, kteří v ČR již získali legální azyl? Čtvrtek 19. 9.: Dává kraj dost peněz na opravy silnic?

Dává kraj dost peněz na opravy silnic? Pátek 20. 9.: Jak odpověděli lídři na všech 11 našich otázek?

Co si o transparentnosti pracovní náplně prvního muže kraje myslí současný hejtman Martin Červíček (SILNÍ LÍDŘI pro kraj) nebo lídr opozičního ANO Petr Koleta? A proč by podle Martina Hanouska, který vede do voleb kandidátku PRO KRAJINU, měli svůj program sdílet s veřejností i náměstci hejtmana?

To a odpovědi dalších jedniček celkem sedmi kandidátek najdete v naší anketě, kterou najdete níže v článku. Sami se také můžete vyjádřit se svým postojem k této otázce.