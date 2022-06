"Pro Trutnovany je jednou z důležitých věcí rekonstrukce kina Vesmír. Za mě je to dobrá věc. Pan architekt Michal Rosa navrhl pěkný kulturní stánek. I když v očích mnohých lidí jde prý o střet zájmů, což si nemyslím. V době tvoření projektu asi ještě nikdo nemohl tušit, že bude zvolen starostou našeho města. Zatím mohu říct, že svoji funkci vykonává dobře," myslí si Souček. Za jedno z nejdůležitějších témat v okrese považuje urychlení dostavby dálnice D11. "Myslím si, že jsou s tím u nás zbytečně dlouhé průtahy. Nabízí se otázka, proč to v Polsku jde," namítá.

"Město Trutnov si jako celek vždy vybavím v porovnání před více jak dvaceti lety a dnes a vidím mnohá a mnohá zlepšení, která mají pro mě jedno velké synonymum - bývalého starostu města pana Adamce. V současné době ale cítím trochu deficit, jako obyvatel sídliště Zelená Louka, kdy v tomto „městě ve městě“ dle mého názoru chybí větší možnost vyžití rodin, dětí, ale i dospělých - jak kulturních, tak sportovních," hodnotí situaci výrobní mistr v TE Connectivity Marek Pilný.

"Samostatnou kapitolou pro velkou část obyvatel sídliště je parkování, kdy ve většině je stav velmi kritický. Vím, že město teď pořádalo na Zelené louce místní anketu a pevně doufám, že některá uskupení si vylepšení života v tomto místě vezmou jako jedno z hlavních témat do voleb, respektive jejich naplnění jako jeden z ústředních bodů jejich povolebního programu," dodává předseda Okresního fotbalového svazu Trutnov.

Podle důchodce Jana Romančáka z Poříčí v Trutnově funguje většina věcí dobře. "Udělalo se toho dost, radnice o město dbá," tvrdí. V Poříčí je však co zlepšovat. "V Poříčí je největším problémem, že není kde nakoupit. Chybí obchody, zachraňují to Vietnamci, bez nich by tady nebylo nic. Pro všechno se musí do Trutnova. A v sobotu, neděli to je vůbec pohroma, místní doprava jezdí za dlouhou dobu. Špatná je situace v parku na Lípovém náměstí v Poříčí. To je kritické místo," upozorňuje Romančák a pokračuje: "Tam je díky jedné skupině obyvatel neustále nepořádek a lidi se tam bojí chodit, nedovolí si tam sednout. Město plánuje velký projekt na rekonstrukci náměstí za 20 milionů korun, ale nevím, jestli to je dobrý nápad, když víme, co se tam děje. A bude to pokračovat, i když tam budou kamery. To by tam museli neustále hlídat policisté."

Úspěšný paralympionik Aleš Kisý by si přál, aby se v Trutnově více řešila infrastruktura a byla více systémová. "Ne že se bude opravovat a budouvat vše najednou, aby se ucpal celý Trutnov. To platí nejen pro Trutnov, ale i přilehlá místa u Trutnova. Myslím, že by bylo dobré budovat dětská hřiště, školky, přivést do Trutnova další vysokou školu, opravit a vybudovat chodníky, tam kde je to potřeba, vyřešit parkovací stání, zřídit další nové domy pro seniory s pečovatelskou službou atd. To mi osobně dává smysl," říká Kisý.

Martina Siborová, která pracuje jako úřednice, upozorňuje na další problém. "V Trutnově by bylo dobré určitě řešit nedostatek praktických lékařů. Během několika měsíců skončila ordinace doktorů Lukášových a radnice slibovala pomoc ohledně znovuotevření ordinace pro doktora Volfa, který by celou agendu převzal. Dosud se nic nestalo, horko těžko jsem sehnala jiného lékaře, ale spousta lidí nového nemá a musí si léky nechat předepisovat na pohotovosti, kde recept platí jeden den! Což je problém třeba pro důchodce."

Prodejce a fotograf Jan Bartoš se domnívá, že letošní komunální volby budou hodně ovlivněny celkovou náladou ve společnosti. "Procházíme ekonomicky nelehkou dobou, které nahrává víře v populismus. Uslyšíme spousty nereálných slibů o změnách v dostupnosti bydlení, o vybudování chybějící dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti atd. Doufám, že všichni voliči vezmou rozum do hrsti a slepě nepůjdou za sliby pečených holubů, létajících až do úst. Zároveň doufám, že lidé budou přihlížet k tomu, zda jsou s prací současného vedení města spokojeni, nebo zda je na čase výměna."

Důchodkyně Marie Magdaléna Rozkovcová nešetřila kritikou života na Kryblici. "Dlouhodobě tam kvete nešvarů více, než je zdrávo. Ve dne v noci je hluk a ač nekuřák a astmatik, jsem nucena ve dne v noci dýchat cigaretový kouř. Obtěžuje mě to a omezuje. O generaci mladší někteří obyvatelé a podnikatelé jsou bezohlední, drzí sprostí, vyhrožují. Jsou úřady, které toto řešit nemohou. Jiní úředníci, ačkoliv pomoc slibovali, to zatím neřeší. Jsem přesvědčena, že by si bydlení se mnou ale nevyměnili. Měla jsem o klidném důchodu jiné představy. Necítím se zde bezpečně, jen přežívám v nejistotě."

