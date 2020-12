Antigenní testování začne ve Vrchlabí ve čtvrtek 17. prosince. Odběrové místo přímo v areálu nemocnice bude fungovat od 8 do 12 hodin. Testování je bezplatné, je k němu potřeba mít s sebou k dispozici kartičku pojištěnce. Před testováním je nutné provést registraci v rezervačním systému na webu www.nemocnicevrchlabi.cz. Rezervační systém bude spuštěn v průběhu středy.

V Oblastní nemocnici v Trutnově bude probíhat antigenní testování 16. a 17. prosince od 12 do 18 hodin a od 18. prosince do 23. prosince od 10 do 18 hodin. Podmínkou otestování je rezervace v rezervačním systému nemocnice.

V Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem bude možné poprvé jít na antigenní testování zdarma ve čtvrtek 17. prosince v 10 hodin. Časy pro jednotlivé dny jsou uvedeny v rezervačním formuláři na webu nemocnice.

Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je testování antigenními testy určeno pro lidi, kteří se cítí zdraví a netrpí příznaky onemocnění covid-19. Pokud máte příznaky, neměli byste chodit na plošné antigenní testování, ale telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který vám vystaví žádanku na klasický PCR test. Ty budou u všech nemocnic v kraji kontinuálně pokračovat i vedle antigenního testování.

Antigenní testy se ve všech nemocnicích v kraji provádí stejně jako klasické PCR testy výtěrem z nosohltanu. Jejich výhodou je to, že se výsledek dozvíte přímo na místě zhruba během 15 minut. Pokud bude antigenní test pozitivní, budete vyzváni ještě k ověření pozitivit klasickým PCR testem.