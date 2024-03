Rada Královéhradeckého kraje jmenovala v pondělí Martina Kryštofa Kubáka novým ředitelem Domova sociální péče v Tmavém Dole. Jako nejvhodnějšího kandidáta ze čtyř uchazečů ho doporučila výběrová komise. V Tmavém Dole šéfoval od roku 2017 Antonín Stanislav, který letos v lednu rezignoval na pozici ředitele, když souběžně působil na ministerstvu spravedlnosti jako politický náměstek. V pondělí večer Antonín Stanislav oznámil na sociální síti X, že se rozhodl rezignovat k 1. březnu i na funkci politického náměstka ministra spravedlnosti.

Antonín Stanislav rezignoval na pozici ředitele Domova sociální péče Tmavý Důl i pozici náměstka ministra spravedlnosti. | Video: Deník/Jan Braun

„Mediální tlak a lynč, který byl nepřetržitě veden posledního půl roku na můj profesní a později hlavně rodinný život, vyústil v to, že jsem byl nucen odejít na neplacené volno z důvodu ochrany zdraví své manželky a především svého dvouletého syna před gradujícími bezohlednými útoky redaktorů Seznam Zprávy nerespektující soukromí mé rodiny,“ uvedl Stanislav.

„Po měsíci neplaceného volna jsem zkontaktoval pana ministra a sdělil mu, že i přes zodpovědnost vůči rozpracované práci a agendě na ministersvu spravedlnosti nemohu funkci vykonávat, aniž by cílenými útoky a tlaky redaktorů netrpěla má rodina a dobré jméno ministerstva,“ dodal Antonín Stanislav.

Náměstek ministra už nebude řídit domov pro seniory. Vysvětlil odchod a chyby

Jeho nástupce v Tmavém Dole Martin Kryštof Kubák se ujme vedoucí pozice krajského domova pro seniory v květnu. Do Tmavého Dolu nastoupil Kubák na přelomu roku, pracuje tam jako vedoucí úseku ředitele.

Rada Královéhradeckého kraje vypsala po rezignaci Antonína Stanislava výběrové řízení na nového ředitele. Dočasným vedením domova pověřila Martina Scháněla, ředitele Domova důchodců Černožice. Ten v květnu předá agendu nově jmenovanému řediteli.

„Martin Kryštof Kubák v rámci výběrového řízení prokázal výbornou znalost organizace, kdy jasně definoval oblasti a priority, které je třeba řešit. Představil také vizi rozvoje a dalšího směřování organizace. Podle názoru výběrové komise je pan Kubák zárukou budoucího kvalitního řízení organizace. Ze všech uchazečů nejlépe splňuje stanovené požadavky,“ řekla k jmenování nového ředitele náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, odpovědná za sociální oblast.

Stanislav podal předžalobní výzvu

Stanislav rezignoval k 31. lednu 2024 na post ředitele krajského sociálního zařízení. Pozici vykonával po nástupu na ministerstvo v lednu 2022 zdarma, v rámci neplaceného volna. Na případ náměstka ministra spravedlnosti, který zároveň vedl Domov sociální péče, upozornil v sérii článků server Seznam Zprávy. „Staly se administrativní chyby při zaregistrování smluv na IT vybavení, to uznávám. To byla naše chyba a beru to jako svoji zodpovědnost,“ přiznal Stanislav. „Nestalo se ale tady nic protizákonného,“ zdůraznil.

Z kauzy jsme vykulené, tvrdí ošetřovatelky z Tmavého Dolu. Svého ředitele hájí

Antonín Stanislav v polovině února na sociální síti X uvedl, že zaslal redaktorovi serveru Seznam Zprávy předžalobní výzvu s tím, že nemůže tolerovat nepravdivé a zavádějící výroky vůči své osobě. Ještě před tím si vzal na ministerstvu spravedlnosti neplacené volno do 30. června 2024 z důvodu péče o dvouletého syna. V pondělí 4. března oznámil, že rezignoval i na post náměstka ministra Pavla Blažka (ODS).

„Bylo to neobvyklé, ale po příchodu na ministerstvo jsem se rozhodl působit v Tmavém Dole dál, na úkor svého osobního volna a rodinného života a bezplatně, kvůli zachování kontinuity. V Tmavém Dole jsem měl trvalého zástupce a služba fungovala dobře, na prvním místě pro nás byla péče o klienty. To se dařilo perfektně,“ řekl Antonín Stanislav v polovině ledna.

„Z Tmavého Dolu se mi odcházelo velmi těžko, ale práce, kterou jsem tady odvedl, je nezpochybnitelná. Když jsem nastoupil v roce 2017, tak se uvažovalo o tom, že se Tmavý Důl zavře, místo toho se nám podařilo vybudovat s kolegy jeden z nejlepších domovů pro seniory,“ připomněl. Domov v poslední době navýšil kapacitu na 156 klientů, stojí na místě bývalého komunistického lágru a uhelného dolu v lesích nedaleko Rtyně v Podkrkonoší.

Přiznal pochybení

Po vypuknutí kauzy krajský úřad poslal do Tmavého Dolu v prosinci hloubkovou kontrolu. Hejtman Martin Červíček vyzval Antonína Stanislava (oba jsou z ODS), že pokud neukončí působení na ministerstvu spravedlnosti, navrhne jeho odvolání z pozice ředitele, a to bez ohledu na výsledky auditu. Stanislav poté oznámil rezignaci na post ředitele k 31. lednu 2024, vysvětlil to časovými a rodinnými důvody.

„Žádný politický nátlak v tom nebyl. Rozhodl jsem se naprosto svobodně. Chyby jsem udělal, ale co se týká péče o klienty a zaměstnance, vždy byla naprosto perfektní. Aby nedocházelo k zbytečnému pnutí, že sedím na dvou židlích, byť jedna byla neplacená, vyhodnotil jsem situaci a rozhodl se z funkce ředitele v Tmavém Dole odstoupit,“ prohlásil Antonín Stanislav po oznámení rezignace.

Podezřelé praktiky v domově seniorů na Trutnovsku, šetří se zakázky z přestavby

Domov sociální péče Tmavý Důl je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Celková kapacita zařízení je 156 lůžek, z nichž 72 je určených pro domov pro seniory a 84 lůžek pro domov se zvláštním režimem. V roce 2021 zde kraj dokončil stavební práce za více než 170 milionů korun, které zvýšily kapacitu domova o 56 lůžek a výrazně zlepšily kvalitu poskytovaných služeb.