/FOTOGALERIE/ Vyroste na loukách na Hrádečku apartmánový komplex a penzion? Změní se legendární místo u Trutnova, kde strávil na chalupě spoustu chvil, včetně těch posledních, bývalý prezident Václav Havel? Záměr vdovy Dagmar Havlové změnit územní plán zřejmě neprojde. Chalupu a pozemky s loukami naproti ní Havlová zdědila. Kvůli negativnímu vlivu na životní prostředí jsou proti úřady. Pozemky patří do soustavy chráněných území členských států Evropské unie Natura 2000. Plány na budování apartmánů se nelíbí ani místním.

Chalupu na Hrádečku a louky naproti nim zdědila po Václavu Havlovi Dagmar Havlová. "Kauza apartmánů Hrádeček je uměle vytvořená. Vznikla údajným udáním chronického stěžovatele, který měl zálusk na pozemky Václava Havla dlouhodobě," říká Dagmar Havlová. | Foto: Robert Feješ

„Je kravina a devastace přírody dělat něco takového na krásném místě s nádhernými loukami a likvidovat zemědělskou půdu. Nemůžu to pochopit, celé noci kvůli tomu nespím. A bylo by to proti poslednímu přání Václava Havla, který chtěl, aby Hrádeček zůstal takový, jaký je a nic se tam nestavělo,“ řekl Havlův dlouholetý soused a přítel Vladimír Pechan z Vlčic. Znali se od roku 1967. „Nevěřím tomu, že by Dagmar Havlová zavrhla jeho vroucí přání,“ poznamenal.