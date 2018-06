Aplaus v Trutnově? Jeden z nejlepších, co jsme měli

Trutnov - Zřejmě nejsledovanějším zahraničním umělcem 8. festivalu nového cirkusu Cirk-UFF byl teprve šestnáctiletý Dylan Phillips. V Austrálii už je hvězdou, zejména díky až neuvěřitelným vyvažováním ve stoji na rukou. Teď vyrazil s kolegy z formace Time In Space dobývat cirkusový svět.

Představení o lidském sbližování The Displaced mělo v trutnovském centru Uffo evropskou premiéru. Podle ovací velice úspěšnou. Zaujalo zručnými artistickými výkony, žonglérskými triky a neobvyklými kostýmy. „Moc nás to těší,“ řekl Phillips v rozhovoru pro Denik.cz



Splnilo trutnovské publikum vaše očekávání?

Dokonce předčilo. Před cestou do Evropy jsme hráli naši show v australském Adelaide, a byly na ni zajímavé reakce. Takže jsme samozřejmě byli zvědaví, jaké budou tady. A jsou skvělé! Měli jsme tu jeden z nejlepších aplausů. Jsme rádi, že naše představení na lidi zapůsobilo, že to zafungovalo!



Odpovídá festival Cirk-UFF vašim představám?

Neměli jsme jasné představy o něm ani o městě. Sám jsem byl v Evropě párkrát, viděl jsem některá města a odhadoval jsem, že Trutnov bude podobný. Hlavně tady ale máte skvělé Uffo. Je to úžasný, atraktivní prostor. A co se týká festivalu, překvapilo nás, že tady je o nový cirkus tak velký zájem a představení jsou vyprodaná.

Jak se člověk v šestnácti letech stane tak žádaným akrobatem?

Je zatím hlavně spousta dřiny, tvrdé práce a neustálého zkoušení. Přitom člověk musí sledovat ostatní akrobaty, tak trochu od nich ´opisovat´, okukovat a postupně si najít vlastní cestu, jak to dělat sám.



Měl jste za sebou v dětství nějakou průpravu? Třeba gymnastickou?

Od pěti let jsem chodil do akademie Cirk Kids, to je vlastně cirkusová škola. Děti se v ní od malička učí, cvičí, na kladené otázky odpovídají fyzickým pohybem. A podobných škol je u nás víc. Je to něco, jako u vás hokej - dlouhodobě propracovaný systém, dá se v něm hodně naučit. Kdybych v akademii nebyl a neprošel jejím systémem, určitě bych se tak vysoko nedostal.



Stíháte vůbec chodit do školy?

Taky chodím dopoledne do školy, jako každý mladý člověk. Odpoledne, zhruba od jedné do osmi večer trénuju. Sedm hodin. Každý den.