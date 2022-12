Aquacentrum bude otevřené denně od 10 do 20 hodin, v pátek a sobotu až do 21 hodin, v pondělí od 12 do 20 hodin. Lidé si můžou přijít zaplavat i na silvestra od 10 do 14 hodin, 1. ledna bude naopak zavřeno.

„Je dobře, že se bazén konečně ve Vrchlabí postavil. Mluvilo se o tom více než dvacet let. Je prima tady být, bazén je pěkný. Do Vrchlabí jezdím k rodičům, budeme chodit pravidelně,“ užívala si s dětmi návštěvu nově otevřeného aquacentra Iveta Erlebachová, která byla mezi prvními návštěvníky. „Dostali jsme poukaz od Ježíška. Byl to krásný vánoční dárek. Děti jsou nadšené a já taky,“ dodala Erlebachová.

VIDEO: O nové Aquacentrum ve Vrchlabí je velký zájem už před otevřením

První den nepřinesl návaly návštěvníků, narváno rozhodně nebylo. To lidem, kteří se přišli vykoupat do nového krytého bazénu jako první, vyhovovalo. „Byli jsme spokojení s tím, co aquacentrum nabízí, není to jen cákání ve vodě, jsou tam skluzavky a tobogán a další atrakce. Byli jsme ale také překvapení počtem lidí. Bylo jich málo, to pro mě byl bonus, nemusel jsem se někde přetlačovat,“ řekl Pavel z Vrchlabí, který vyrazil do bazénu se synem. První den zavítaly do Aquacentra tři stovky návštěvníků.

Město má poprvé bazén

Starosta Vrchlabí Jan Sobotka označil otevření aquacentra za zázrak. „Na projektu krytého bazénu jsme pracovali deset let a považuji za zázrak, že se ho podařilo skutečně postavit a otevřít, navíc v termínu, do konce letošního roku. Ve Vrchlabí jsme nikdy žádný bazén neměli, jen rybník Kačák, a sliby o výstavbě bazénu tady byly už desítky let. Lidé si už mysleli, že se nenaplní,“ uvedl starosta Vrchlabí.

Provoz aquacentra bude financovat město. Sobotka sdělil, že Vrchlabí bude ročně doplácet na jeho provoz podle současných odhadů 6,5 - 7 milionů korun ročně. „Původní odhady nákladů se pohybovaly na výrazně nižší úrovni a vycházely z provozně-ekonomické analýzy, kterou jsme si nechali vypracovat před začátkem stavby. Zdražení cen energií, které přišlo v době výstavby, ovšem náklady výrazně navýšilo,“ vysvětlil Sobotka.

Aquacentrum Vrchlabí už má napuštěný bazén, stavbu zkomplikoval odliv Ukrajinců

Za stavbu krytého bazénu zaplatilo město Vrchlabí 196,5 milionu korun bez DPH společnosti Metrostav DIZ, která s výstavbou začala loni v dubnu. Oproti původní ceně 188 milionů bez daně došlo k navýšení o bezmála 9 milionů korun.

První dojmy byly dobré

Lidé si můžou ve Vrchlabí užít čtyřdráhový plavecký bazén, relaxační bazén, dětský bazén, vnitřní i venkovní vířivku, parní kabinu, divokou řeku, tobogán a další dětské atrakce. Ceny jsou různé podle délky pobytu v bazénu, o víkendu je vstupné dražší. Nejnižší cena je za 75 minut, za které dospělý zaplatí 140 korun ve všední den a 160 korun o víkendu, 105 minut stojí 170 korun v týdnu a 190 korun o víkendu.

Zastupitelstvo Vrchlabí kývlo na bazén, postaví ho Metrostav za 188 milionů

Pobyt ve vířivce si užívala Květa Jindřišková z Jilemnice. „Aquacentrum je nádherné, opravdu se jim to povedlo. Každému se tady musí líbit. Máme rádi vodu, tak jsme přijeli hned první den. Určitě sem budeme jezdit,“ líčila při první návštěvě.

Premiéru si nenechali ujít ani místní. Úplně první z nich byl Filip Klazar z Vrchlabí s kamarádem. „Zajímalo nás, jak to v krytém bazénu vypadá, přišli jsme ho vyzkoušet. Líbí se nám, je to fajn,“ byl spokojený.

Ve Vrchlabí začíná stavba krytého bazénu, prvním milníkem bude prosinec

Nové prostředí zaujalo také Janu z Benecka. „Bylo to krásné. Musím říct, že jsou ve Vrchlabí vychytané detaily. Ve sprchách jsou držáky na šampony, v bazénech je hodně masážních proudů, krásná je také venkovní vířivka. Až nasněží, tak to v ní bude perfektní. Nejvíc se mi líbí, že bazén je přehledný, člověk může sledovat i svoje větší děti, které se samostatně pohybují v jiné části, a ví, kde přesně jsou, a nemusí je někde nahánět. Je pěkně postavený,“ hodnotila.

Místo hnojiště vyroste bazén, který bude zakopaný v zemi

Ředitel Aquacentra Vrchlabí Jiří Dušek připomněl, že pravidelným návštěvníkům se vyplatí abonentní vstupné. „Kdo bude chodit pravidelně, ten bude mít výhodnější ceny. Lidem se líbí dobře vymyšlená kombinace vody a zábavy. Od dubna odstartuje plavecká škola. Pro příští rok uvažujeme o venkovní sauně,“ popsal.

OTEVÍRACÍ DOBA AQUACENTRA VRCHLABÍ

pondělí 12.00 - 20.00

úterý 10.00 - 20.00

středa 10.00 - 20.00

čtvrtek 10.00 - 20.00

pátek 10.00 - 21.00

sobota 10.00 - 21.00

neděle 10.00 - 20.00