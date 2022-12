"Někteří návštěvníci museli čekat, protože byla v daný moment naplněná kapacita 122 lidí v bazénové hale. Naštěstí máme skvělou pizzerii, kde se dá snadno přečkat," uvedl ředitel Aquacentra Vrchlabí Jiří Dušek. "Provoz běžel hladce a bez závad. Jistič, na kterém vznikla první den závada, drží. Stále ale ladíme elektronické systémy," dodal.

Do Aquacentra Vrchlabí se přijela ve středu vykoupat s dětmi také Andrea Pichová z Mladých Buků. "Vrchlabí dáváme jedničku. Skvěle jsme si to užili. Překvapily nás tobogány. Pro děti, ale i dospělé to je velmi pěkné prostředí," odcházela spokojená.

Aquacentrum Vrchlabí otevřelo. Lidé si užili vířivku i bazén, než vypadl proud

"První den, než došlo k výpadku proudu v 15.50, si přišlo zaplavat 230 návštěvníků. Maximálně jich tady bylo 96 najednou. Během doby, kdy musel být provoz uzavřen kvůli opravě technické závady na hlavním jističi, jsme museli poslat pryč 64 lidí," upřesnil Jiří Dušek.

Podle ředitele Aquacentra Vrchlabí došlo k poruše navzdory tomu, že celý systém byl řádně otestován a vyzkoušen při plných zátěžích. "Všechny návštěvníky se podařilo bezpečně evakuovat a odeslat domů. Zdá se, že na vině byla výrobní vada materiálu," konstatoval Dušek.

Aquacentrum Vrchlabí bude otevřené ve čtvrtek od 10 do 20 hodin, v pátek od 10 do 21 hodin, v sobotu v silvestrovský den od 10 do 14 hodin. Na Nový rok 1. ledna bude zavřeno. Lidé si můžou zakoupit dárkové vouchery do Aquacentra Vrchlabí v Regionálním turistickém centru Krkonoše v Krkonošské ulici - rodinná vstupenka na 135 minut pro 4 osoby tam stojí 550 Kč, vstupenka pro 1 dospělého na 135 minut 170 Kč, snížené vstupné pro juniora, seniora či ZTP 150 Kč.