Po roce a půl spěje do finiše výstavba krytého bazénu ve Vrchlabí za 188 milionů korun bez daně v přírodním a rekreačním areálu Vejsplachy, kterou město platí z vlastních prostředků. Začala loni v dubnu. Atypická stavba zapuštěná do země je téměř hotová. Na dvouměsíční komplexní zkoušky technologických zařízení v prosinci naváže testovací provoz. V listopadu si lidé prohlédnou krytý bazén při dnech otevřených dveří, před Silvestrem se tam poprvé vykoupou. Na stavbě pracuje denně až šedesát dělníků.

„Mohu s úlevou oznámit, že náročný závod s časem jsme vyhráli. Do konce listopadu bychom měli vše odzkoušet a mít vyjádření všech dotčených orgánů, otevření vychází na konec prosince. Aquacentrum má předepsaný rok zkušebního provozu,“ řekl vedoucí projektu ze stavební společnosti Metrostav DIZ Ondřej Matoušek.

Do harmonogramu výstavby promluvil covid i problémy s dodávkami některých materiálů. „Přesto si jako nejnáročnější etapu budu pamatovat samotné založení stavby pod úrovní hladiny rybníka. Na ty desítky kubíků vody čerpané ze stavební jámy den co den se jen tak zapomenout nedá,“ připomněl Matoušek.

Vedle náročné situace se spodní vodou zkomplikovala průběh výstavby válka na Ukrajině. Dělníků byl nedostatek. „Většina ukrajinských dělníků odjela, noví nemohli přijet. Firmy, které měly zakázky, další nebraly. Způsobilo nám to velké problémy hlavně při budování fasády, kterou jsme nakonec dělali se třemi firmami místo jedné. I tak to nebylo jednoduché. Původně jsme měli začít s funkčními zkouškami na konci srpna,“ konstatoval Matoušek.

Ceník ještě není definitivní



Zatím není jasné, jak se energetická krize projeví na cenách vstupného. „Budeme otvírat do nejhoršího období kvůli situaci s energiemi. Jestli se to odrazí na vstupném? Takovou otázku si kladu denně, přemýšlím o tom snad každou hodinu. Odložení zkušebního ročního provozu by ovšem bylo tak komplikované, že bude lepší otevřít teď za cenu vyšších nákladů,“ uvedl ředitel Aquacentra Vrchlabí Jiří Dušek.

Jisté je, že náklady na provoz městu rapidně narostou. Původně odhadovalo doplácet na roční provoz 1,5 až 2,5 miliony korun. Na střechu krytého bazénu chce radnice přidat v příštím roce fotovoltaické panely, aby zvýšilo energetickou soběstačnost.

„Rádi bychom ale vstupné udrželi co nejníže. Bazén se stavěl hlavně pro Vrchlabáky. Budeme chtít, aby sem místní chodili co nejvíc a měli to rádi. Proto nechceme nasadit přemrštěné ceny. Definitivní ceník zveřejníme zhruba měsíc před otevřením,“ sdělil Dušek. Město původně počítalo, že za 1,5 hodiny by lidé platili 150 korun. Kapacita bazénu bude 186 míst. Vybraný už je provozovatel bistra, kterým bude místní Pizzeria Calabria. Ředitel Dušek už má rovněž kompletně sestavený tým jedenácti pracovníků.

V interiéru Aquacentra se momentálně dokončují detaily, bazény s atrakcemi jsou na svém místě. „V prvním nadzemní podlaží pracuje truhlář, montuje se recepce, vstupní systém, připravuje se gastro provoz, děláme dlažbu na venkovní terase. Čekáme ještě na závoz zámečnických prvků,“ přiblížil Ondřej Matoušek z Metrostavu DIZ aktuální stav. Venku dláždí dělníci chodníky a pracují na terénních úpravách.

Černě zbarvený tobogán dlouhý 59,6 metru už obepíná budovu aquacentra, musí se ještě doladit dojezdový díl a vše pořádně vyleštit. Vedle tobogánu si užijí návštěvníci vířivky, parní kabinu, cvičný bazén, desetimetrovou skluzavku, dvě menší dětské skluzavky s podobou slona, dětský bazén, brouzdaliště, rekreační bazén s prohřívanými lavicemi a v něm další atrakce - divokou řeku a trychtýř - takzvaný spacebow. Venku se tyčí vyhlídková věž, ze které je krásný pohled do krajiny v areálu Vejsplachy.

