/VIDEO, FOTOGALERIE/ Netušená tajemství ukrýval nenápadný zahradní domek v parku jilemnického zámku. Schovávalo se tam nářadí, v minulosti to býval sklad uhlí, v 50. letech záchodky. Archeologové z Muzea Českého ráje v Turnově objevili pozůstatky gotického kostela sv. Alžběty z 13. století, nejstarší zděné stavby v Jilemnici, a kosterní kosterní pozůstatky Valdštejnů, kteří vládli na jilemnickém panství ve 14. století.

V opraveném zahradním domku jilemnického zámku byla v sobotu slavnostně otevřena nová expozice Krkonošského muzea v Jilemnici, která se týká významného objevu gotického kostela sv. Alžběty z 13. století a hraběte Harracha. | Foto: Kateřina Ryšavá

Výzkum posunul o sto let představy historiků o životě ve městě, výrazně předchází první písemnou zmínku z roku 1350. Dnes už tak vědí, že se v Jilemnici žilo v polovině 13. století. „Je to objev století a archeologický zázrak pro tuto část Krkonoš. Dokládá, Jilemnice vstoupila do dějin již ve 13. století. Zdálo by se, že tady na úpatí Krkonoš lišky dávaly dobrou noc, ale není to pravda. Žilo to tady již ve 13. století,“ podtrhl význam objevu archeolog Jan Prostředník z Muzea Českého ráje.