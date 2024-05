O2 aréna je konečně zlatá. Čeští hokejisté vyhráli mistrovství světa v hale, jejíž podobu vymyslel trutnovský architekt Martin Vokatý s otcem Vladimírem a týmem projektantů. „Je to projekt, kterým se můžeme chlubit pořád a po právu. Hala skvěle funguje i po dvaceti letech. Jsem na ni pyšný,“ říká autor největší české arény Martin Vokatý. K pražské O2 aréně přidali Vokatí před čtyřmi lety i sousední kongresové centrum O2 universum.

Martin Vokatý z Trutnova byl hlavním architektem pražské O2 arény. Její model má ve svém trutnovském studiu. | Video: Deník/Jan Braun

Když před dvaceti lety spustili fanoušci v tehdejší nově otevřené Sazka aréně v Praze hromový hopsavý pokřik Kdo neskáče, není Čech, architekt Martin Vokatý se opotil. Modlil se, aby tribuny dovezené z USA ustály takový nápor. Letos už obavy neměl. Hokejový šampionát si vychutnal, stejně jako pocit, že Češi se stali mistry světa.

Jak se vám dívalo na hokejové finále v aréně, kterou jste vymyslel?

Příjemně. Na mě vždycky dolehne, když je hala plná, je tam 17 tisíc lidí a jsou spokojení. Čím jsem starší, tak mě i dojímá, když vidím tolik fandících diváků. Cítím zadostiučinění, že se povedlo vytvořit takovou stavbu. Sportovní úspěch takové pocity umocňuje.

Fandíme, slavíme, gratulujeme. Rulíku zlatomocný, děkujeme!

Když fanoušci křepčili při skandování Kdo neskáče, není Čech, neměl jste obavy, jestli O2 aréna takový nápor vydrží?

Dnes už je to dobré, ale na začátku po otevření haly to nebyla žádná sranda. V roce 2004 při prvním mistrovství světa v hokeji v aréně nebyly tribuny stavěné na takový nápor a měli jsme opravdu obavy, aby vydržely. Tribuny byly z USA, kde nikdo takhle vášnivě nefandí. Všichni sedí způsobně na místech a baští hamburgery. Proto muselo dojít po prvním mistrovství k úpravám hlediště. Na dalších šampionátech jsme už byli připravení i na skandování Kdo neskáče, není Čech.

Co říkáte na zlato hokejistů?

Je to skvělé. Jsem sportovec, závodně jsem lyžoval. Hokej mě baví, sleduji ho. Byla to krásná pohádka se zlatou tečkou od Davida Pastrňáka. Mistrovství bylo skvělé i kvůli atmosféře a přístupu lidí. Byla to akce, která měla pro Českou republiku velký přesah. Oslovila hodně lidí a médií v zahraničí, odezva byla silná.



Byl jste se podívat na šampionátu?

Byl jsem se podívat na zápasech v základní skupině, viděl jsem utkání s Kanadou nebo Finskem.



Kde jste seděl v hledišti? Musel jste si jako autor arény kupovat lístky?

Vstup zadarmo nemám, lístky na hokej jsem si kupoval. Dlouhodobě mám pronajatá v O2 aréně dvě sedadla v klubovém patře.

VIDEO: Zlatý večer. Mistrům světa fandili lidé i v hasičárně. Podívejte se

Sledujete, jak se lidé v aréně chovají?

Ano. Pozoruji, jestli není v hale něčeho moc nebo málo, jestli je všechno v pořádku. O takovou arénu se prostě nelze nezajímat. Navíc v ní stále něco děláme. Není to tak, že byla před dvaceti lety postavená a tím to pro nás skončilo. O hale ví jen málo lidí tolik, co my v ateliéru v Trutnově. Máme tady všechnu dokumentaci, které je opravdu hodně. Víme, kdo tam co dělal ze specializovaných profesí. Provozovatelé arény by byli sami proti sobě, pokud by to řešili s někým jiným. Třeba před šampionátem v hokeji jsme připravovali projekt restaurace na klubovém patře, před tím zázemí ve skyboxech, prémiová sedadla.



Jak vzpomínáte na dobu výstavby?

Bylo potřeba strašně rychle všechno udělat. Času moc nebylo. Byl to velký fofr. V roce 2001 nás Sazka oslovila a v roce 2004 se v nově postavené hale konalo mistrovství světa v hokeji. Je nepředstavitelné, aby taková hala vznikla v dnešní době za tak krátkou dobu.



Jak je tedy možné, že se to podařilo?

Důležité tehdy bylo, že se nehledaly překážky a důvody, proč by to nešlo. Někdy to tak ve stavebních projektech bývá, že se hledají problémy, aby se jim zabránilo. Moc se o tom nemluví, ale je především zásluha Aleše Hušáka, že taková hala vznikla. Na konci svého působení v Sazce byl hodně dehonestovaný, byly tam velké problémy. Dokázal ale lidi zbláznit a podařilo se mu halu postavit. Investor je vždycky zásadní osobou.



Kolik lidí se podílelo na vybudování arény?

Na přípravě pracovaly dvě až tři stovky projektantů. Na stavbě to byly tisíce lidí. My jsme byli hlavní architekti a tvůrci řešení, kteří halu vymysleli. Technické specifikace, kudy povedou dráty, kolik bude oceli v železobetonech, to z velké části dělali kolegové v Praze, kde jsme spolupracovali se společností Helika. Ta měla k dispozici tým 200 projektantů.

Tyto dotace EU se vyplatily. Na Sněžku pod střechou, kultura v Trutnově nestrádá

Jste spokojený s tím, jak aréna vypadá?

Byla to vlajková loď pro náš ateliér. Je to projekt, kterým se můžeme chlubit pořád a po právu. Jsem na to pyšný. Navíc hala skvěle funguje i po dvaceti letech a zvládá velký nápor diváků.

Čím je výjimečná?

Společný nápad s investorem bylo vybudovat klubové patro. V takovém rozsahu to bylo v té době něco nevídaného. Unikátní je střecha díky specifickému tvaru. Hala je nejvíc multifunkční ze všech, které znám. Je připravená na jakékoliv akce. Umístění břemen, která se zavěšují na stropní konstrukci, je hodně variabilní. Kruhový půdorys ocelové konstrukce umožňuje umístit pódia kdekoliv bez omezení nosnosti. Hala vypadá pěkně i proto, že se podařilo umístit všechny technologie dovnitř objektu. Ze střechy nevyčnívá vzduchotechnika. Naopak, objekt je pěkný i seshora. Fasáda a střecha jsou čisté, tak by to mělo být. To jejímu vzhledu pomáhá.

Od otevření arény letos uplynulo dvacet let. Jak to je na ní vidět?

Samozřejmě jsou potřeba opravy. Nedávno se měnily sedačky, obnovuje se interiér. Dokončovala se restaurace. Bude nutné řešit střešní plášť, už je potřeba s ním po 20 letech něco udělat. Naštěstí investor halu neustále renovuje. Jinak by objekt rychle upadal, kdyby se nic nedělalo a jen občas natřelo. Je potřeba se o stavbu starat. To platí vždy.



Které akce vás v O2 aréně nejvíc baví?

Sportovní. Vedle hokeje byly skvělé Davis Cup nebo halové mistrovství Evropy v atletice. To se hodně povedlo.

V Česku se staví velká aréna v Brně, novou buduje Jihlava, další plánují Pardubice. Co na to říkáte?

Klíčem pro nové haly je jednoznačně multifunkčnost. Samotný hokej provoz haly nezaplatí. Hala musí mít velké využití. Musí tam být našlapaný program, koncerty, akce. Důležitá je dobrá dopravní infrastruktura a dostupnost. Brno bude mít co dělat, aby takovou halu uživilo. U Pardubic, ačkoliv bych to Petru Dědkovi moc přál, tak se bojím, aby to bylo provozně i investičně správně spočítané. V menších městech jsou takové arény hůře ekonomicky udržitelné.

O2 aréna

- Praha-Libeň, dříve Sazka Aréna

- stavba byla zahájena 27. října 2002 a otevřena 24. března 2004

- investorem byla společnost Bestsport, jejím dnešním majitelem je firma PPF

- originální střecha má průměr 135 metrů a hmotnost 1200 tun

- interiéry gastronomických a klubových provozů navrhovala americká firma Yates and Silverman z Las Vegas

- kapacita na hokej je 17 220 diváků, na koncerty až 20 tisíc diváků

- rekord v návštěvnosti drží koncert skupiny Metallica 2. dubna 2018 s 20 174 diváky

- v aréně se nachází 66 skyboxů, 1 306 klubových sedadel a 3 partyboxy, gastronomický systém je schopen načepovat 10 000 piv během čtvrthodiny

- v areálu jsou tři restaurace, šest barů, dvě kavárny a 24 stánků s rychlým občerstvením

- náklady na provoz arény činily v roce 2024 kolem 600 tisíc korun denně

- ročně navštíví O2 arénu kolem milionu návštěvníků

ATIP Trutnov

- architektonická, projektová a inženýrská společnost v Trutnově

- vede ji bývalý reprezentant ve sjezdovém lyžování Martin Vokatý s otcem Vladimírem

- hlavní architekti O2 arény (tehdy Sazka arény), O2 universum

- projektovali například rekonstrukci a dostavbu Stadionu Luďka Čajky ve Zlíně, kampus Univerzity Hradec Králové, Obchodní akademii v Janských Lázních, Obchodní zónu Krkonošská v Trutnově, hotel Grund resort Golf&Ski Mladé Buky, také stavby v Krkonoších, lanovou dráhu Svatý Petr - Pláň ve Špindlerově Mlýně, bytové domy ve Vrchlabí, terminál Skiareálu ve Špindlerově Mlýně a další stavby



