Trutnov - Čtyři architekti, čtyři návrhy. A každý je úplně jiný. I tak se dají shrnout nápady na změny Lípového náměstí v městské části Poříčí.

Za poslední roky se z náměstí stal spíš park. Ze dvou stran je obklíčený frekventovanými silnicemi, jedna je hlavní tepnou s tisícovkami projíždějících aut denně a dvěma autobusovými zastávkami. Na třetí straně stojí jako dominanta novogotický kostel a čtvrtou stranu tvoří domy. A mezi tím vším je veřejná zeleň s chodníky.



Jak odborníky, tak laiky proto nejvíc zajímalo, jak by se mohl změnit vzhled celého území a zároveň zlepšit doprava. Klíčová byla mimo jiné návaznost místa na kostel, parkování a také řešení autobusových zastávek, které jsou dnes přímo ve vozovce a stojící autobusy pak špuntují dopravu.



Radnice oslovila čtyři místní architekty - Pavla Tomka, Jaroslava Voceďálka, Jana Veissera a Michala Rouhu. Každý z nich pojal přeměnu po svém. „Jeden návrh bych označil za pietní rekonstrukci, druhý by naopak celé území radikálně změnil. Třetí pracoval s prostorem jemněji a zachoval víc zeleně, a čtvrtý řešil území jako krásný kultivovaný park,“ popsal architekt Michal Rosa, předseda hodnotící komise města.



Jako nejlepší vybrala studii architektů Jana Veissera a Barbory Skalové. „V jejich návrhu bylo poměrně dobře řešené parkování, doprava, i autobusová zastávka, která vrací na náměstí život. Líbil se nám návrh zadláždění kolem kostela, a hřiště jsme vnímali jako něco, co může na náměstí přivést víc lidí a pomoci k tomu, aby tam vznikla i kavárna a Lípové náměstí se začalo oživovat,“ shrnul Michal Rosa.



Autoři sami označili svůj návrh jako Obrození Lípového náměstí. Například prostor před kostelem navrhli jako místo pro kulturní akce, menší koncerty nebo trhy. Na rohu Voletinské a Náchodské by se jim líbil workoutový prostor pro mládež, jakási venkovní posilovna nebo chcete-li hřiště. „Kombinovali jsme jak současné prvky, tak jsme navazovali na historickou podobu náměstí,“ řekl Veisser při prezentaci námětů v poříčské základní škole.



Město nyní čeká, zda dorazí k návrhům doplňující náměty a připomínky od občanů. Pokud se městské radě bude líbit návrh vybraný odborníky, mohli by se Trutnovští dočkat nového Lípového náměstí už v roce 2021.



Předpokládané náklady na regeneraci náměstí se pohybují ve výši 25 milionů korun. Pokud vše půjde podle plánu, nového náměstí by se trutnovští obyvatelé mohli dočkat v roce 2021.