Festivalový areál čeká první návštěvníky až ve čtvrtek, už nyní je v něm poměrně živo. Hlavně mezi stromy, v odpočinkové zóně festivalového areálu, kde stojí několik indiánských vigvamů. A mezi nimi rámusí mladí lidé. V rukách mají pily, vrtačky, brusky, šroubováky a klíče. Z hromady dřevěných prken tvoří zvláštní umělecká díla. Mají totiž zaujmout a pobavit.

Například těsně za hledištěm vzniká menší rozhledna, jakýsi posed, z kterého bude výhled na hlavní scénu. O kus dál roste socha draka, kterou bude možné sjet jako klouzačku. O pár metrů dál se povalují dvě obří dřevěná kola, základ pro velké pohyblivé dělo. Uprostřed lesa už se tyčí první fošny z neobvyklé prolézačky, kterou nezvykle zakončí bar s posezením.

Celkem má vzniknout šest herních či zábavních prvků. „Mělo by to sloužit hlavně lidem po festivalu, tedy udělat zdejší lokalitu atraktivnější, aby lidé měli důvod přijít, i když se tu zrovna nekoná akce,“ řekl architekt Jan Veisser, který akci pořádá.

Do nevšední dílny pod širým nebem pozval 20 studentů architektury z Liberce a 8 z polské Wroclavi. „Pracují na tom už od května. Přijeli se na areál podívat, pak navrhli, co postaví, a nyní, v pátek, to začali budovat,“ uvedl Veisser.

O vytvářených objektech sice mluví jako o dočasných, to ale neznamená, že budou kulisou jen pro čtyřdenní Artu Kus Festival. ´Hračky ke koukání i k používání´ by se mohly stát trvalým lákadlem hlavně pro místní obyvatele, přitáhnout je do nejméně využívané části městského lesoparku. A hlavně ukázat směr, jakým by se dalo Bojiště vylepšit. „Otestuje se, zda je to vhodná cesta. Když to začne fungovat, mohlo by se pak pokračovat komplexnější přestavbou areálu na částečně volnočasové využití i mimo jednorázové akce,“ naznačil Veisser.

Hovořit o tom by se mohlo už ve středu od 15 hodin, kdy se uskuteční veřejně přístupná vernisáž vytvořených objektů. První zatěžkávací zkouška začne pro nové doplňky ve čtvrtek, kdy na Bojišti začíná Artu Kus Festival. Hrát na něm budou například Tata Bojs, Jiří Schmitzer, Vladivojna La Chia, Tony Ducháček & Garage a další. Celkem 39 kapel na dvou scénách. Našlapaný hudební program doplňují i doprovodné akce, například osm divadelních představení, desítka studentských filmů a k tomu třináct workshopů.



PROGRAM ARTU KUS FESTIVALU 2019